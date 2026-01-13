El Gobierno dispondrá desfibriladores en las comisarías de la Capital

El Ministerio de Seguridad de la Provincia y la cooperativa CALF, firmaron un convenio de comodato y cooperación mediante el cual se incorporarán desfibriladores externos automáticos (DEA) en distintas comisarías y destacamentos policiales de la ciudad de Neuquén.



El acuerdo fue suscripto por el presidente de CALF, Aldo Marcelo Severini, y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, y tiene como objetivo fortalecer la respuesta ante emergencias cardíacas, ampliando la cobertura territorial y el acceso comunitario a equipamiento sanitario vital.



Como parte del convenio, CALF entregará en comodato gratuito un total de 18 desfibriladores externos automáticos BeneHeart C1 A Full Automático, marca Mindray, junto con sus respectivos gabinetes. Los dispositivos serán instalados en dependencias policiales estratégicamente ubicadas, priorizando puntos que permitan cubrir un radio aproximado de un kilómetro y garanticen una mayor accesibilidad para la comunidad.



Las ubicaciones definitivas de los equipos serán acordadas de manera conjunta entre ambas instituciones, conforme a una planificación que permita optimizar su uso y alcance, reforzando así el rol preventivo y de asistencia de las fuerzas de seguridad en situaciones de emergencia. La iniciativa busca mejorar la seguridad, la prevención y la atención inmediata ante situaciones críticas.



