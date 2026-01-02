Un grave episodio se registró durante la madrugada de Año Nuevo en la fiesta “Cherry”, realizada en la Estancia de Novoa de la ciudad de San Martín de los Andes, cuando un hombre de 34 años resultó gravemente herido luego de que un petardo fuera arrojado por otra persona, que por estas horas intenta ser identificada.

El hecho ocurrió alrededor de las 4, momento en que personal policial recibió un alerta por un incidente dentro del evento. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un artefacto pirotécnico había impactado contra un asistente, provocándole una severa lesión en el ojo derecho y una importante pérdida de sangre.

La víctima fue asistida de inmediato por personal médico y trasladada al Hospital Dr. Ramón Carrillo, donde recibió atención especializada y permaneció internada durante algunas horas. Posteriormente, y ante la gravedad del cuadro, regresó a Buenos Aires -ciudad de la que es oriundo- para continuar con su tratamiento.

Según relataron familiares, el hombre fue derivado al Hospital Austral de Pilar, donde los profesionales médicos confirmaron la pérdida total de la visión en el ojo afectado como consecuencia de la explosión. “Perdió el ojo. Le están realizando numerosos estudios y será sometido a una intervención quirúrgica”, explicó Liliana, suegra de la víctima, en diálogo con Realidad Sanmartinense.

La mujer reclamó que se investiguen las responsabilidades tanto del autor del ataque como de los organizadores del evento. “Queremos que se investigue a los responsables, a los dueños del evento y a la persona que tiró el petardo que le hizo perder el ojo a mi yerno”, manifestó.

De acuerdo a lo informado por Realidad Sanmartinense, fuentes de la Policía local señalaron que hasta última hora de este jueves no habían sido notificados formalmente sobre la pérdida de la visión de la víctima. En caso de haberse confirmado ese diagnóstico en el momento, se habría iniciado una investigación de oficio por lesiones graves.

“Él regresó en avión, costeó su propio pasaje. No fue un vuelo sanitario, pero sí fue derivado desde San Martín de los Andes. Perdió el ojo y queremos que se sepa quién fue el responsable”, concluyó la familiar, visiblemente conmocionada.

Desde la organización del evento se espera que en las próximas horas se emita un comunicado oficial, luego de que la fiesta debiera finalizar una hora antes de lo previsto por razones de seguridad.