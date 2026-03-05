En estos días comenzaron a enviarse las notificaciones para aquellos ciudadanos que han sido seleccionados para ser parte de un jurado popular. El pasado 26 de noviembre se realizó el sorteo público, en el que quedaron seleccionados 1.104 ciudadanos y ciudadanas de la I Circunscripción Judicial de Neuquén, como posibles jurados populares para el año 2026 y 2027.

Ahora adelantaron que en las últimas semanas comenzaron a enviarse las cédulas de notificación para aquellas personas que resultaron sorteadas con el fin de que completen una declaración jurada para elaborar el listado definitivo de jurados populares.

Un jurado popular interviene en aquellas causas penales en los que se juzguen delitos contra la integridad sexual o en los que el resultado del delito sea la muerte o lesiones gravísimas siempre que la fiscalía pretenda una pena de 15 años o más de prisión.

Quiénes quedan seleccionados

El Poder Judicial aclaró que no significa necesariamente actuaran como jurados populares. El proceso tiene una segunda instancia: en caso de que se lleve adelante un juicio por jurados, de este listado definitivo se sorteará un número aproximado de 60 ciudadanos y ciudadanas serán notificados para asistir a una audiencia de selección de jurados.

De esa audiencia surgirán 12 jurados titulares y 4 suplentes que serán quienes actúen durante el juicio para determinar la responsabilidad o no de una o varias personas acusadas de algún delito.

Cuáles son los requisitos

Entre otros requisitos, para ser jurado popular se debe ser argentino/a y tener entre 21 y 75 años de edad. No es necesario que las personas que actúen como jurado posean conocimientos sobre Derecho Penal. De hecho, no puede ser jurado popular ningún ciudadano o ciudadana que posea título de abogado.

Qué se debe hacer una vez que llega la notificación

Destacan que participar como jurado es una carga pública. Al recibir la notificación, dentro de las siguientes 72 horas, el ciudadano o ciudadana debe completar el formulario de declaración jurada al que se puede acceder a través de un código QR que trae la misma cédula de notificación, o también a mano.

En este último caso, el formulario puede ser escaneado o fotografiado y enviado de manera digital por whatsapp al 299 469-8887o por mail. También puede acercar el formulario personalmente a la Mesa de Entrada de la Oficina Judicial Penal de Neuquén ubicada en Leloir 686 de 8 a 14 hs.