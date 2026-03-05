¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 05 de Marzo, Neuquén, Argentina
Guerra en Medio Oriente

Israel derribó un avión iraní enTeherán con un caza F-35

Las Fuerzas de Defensa confirmaron el impacto contra un YAK-130 mientras ejecutaban su décima serie de incursiones aéreas.

Por Redacción

Jueves, 05 de marzo de 2026 a las 13:45
El ejército israelí informó que uno de sus cazas F-35I "Adir" derribó un avión iraní YAK-130 en el espacio aéreo de Teherán. Según el comunicado oficial difundido en la red social X, la intercepción fue realizada por el "Adir", una variante exclusiva fabricada por Israel. El avión derribado, el YAK-130 de origen ruso, es una aeronave de entrenamiento avanzado y ataque ligero diseñada para apoyo aéreo cercano.

Asimismo, el suceso marca un precedente histórico para la región: es la primera vez en 40 años que la Fuerza Aérea de Israel participa en un combate aire-aire con aeronaves tripuladas.

Según el periódico Times of Israel, la última vez que aviones de la fuerza aérea hebrea derribaron una aeronave enemiga tripulada fue el 24 de noviembre de 1985 sobre el Líbano.

El anuncio del derribo se produjo poco después de que las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaran el lanzamiento de su décima oleada de ataques aéreos sobre Teherán.
 

