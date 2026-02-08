Esta tercera noche de la Fiesta Nacional de la Confluencia hubo otros tres ganadores de los sorteos de la Municipalidad. Tal como el jueves 5 de febrero, este viernes se sorteo un monopatín eléctrico, una moto y un auto Toyota Yaris rojo.

Los afortunados de hoy fueron dos mujeres y un hombre. Además subió al escenario la familia ganadora del viernes, quienes se llevarán un Toyota Yaris a su casa.

El ganador del monopatín eléctrico Gustavo Emanuel Inostroza. En cuanto a la moto eléctrica la ganó María Fernanda Mena y el auto Toyota Yaris rojo Monica Corsino.

Se recuerda que el domingo se sortea la gran novedad de esta edición, la casa prefabricada de viviendas Roca. Además habrá una camioneta 4x4 0km.Para inscribirse para ganar la casa se debe anotar en el stand de Viviendas Roca, en el predio de la Fiesta, ingresando por calle Río Negro.

Para participar por la camioneta 4x4 0km se debe inscribir hasta mañana, antes de las 17.