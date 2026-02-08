En el estadio Monumental, River Plate recibió a Tigre por la 4ª fecha de la zona B en el Apertura 2026 de la Liga Profesional. Ambos llegaban como invictos y escoltas del grupo que lideraba Independiente Rivadavia de Mendoza.

Recién arrancado el partido, dirigido por el juez Sebastián Zunino, Tiago Serrago, surgido del Millonario, le dio la ventaja al Matador de Victoria tras un rebote en Matías Viña que descolocó a Santiago Beltrán, invicto hasta ese momento.

Nueve minutos más tarde, tras una pérdida de Juan Fernando Quintero en la mitad de la cancha, el conjunto de Diego Dabove marcó en una contra letal. El gol lo hizo David Romero.

En el complemento, cuando River quería la recuperación, Tigre aprovechó otra insólita pérdida. Aníbal Moreno le dio un pase al delantero que faltaba anotar, Ignacio Russo, quien venció al arquero Beltrán para convertir el 3-0.

Tras una gran corrida de Romero, 'Nacho' Russo quedó solo para poner el segundo de su cuenta personal, el cuarto para el Matador.

A poco del final, Lautaro Rivero pateó de lejos y puso el 4-1.

Con esta dura derrota, volvieron los silbidos de la gente. Por momentos, se escuchó el clásico "Jugadorees!" que la hinchada canta en las épocas difíciles del equipo. Además se vio mucha gente irse antes de tiempo y hasta un botellazo voló hacia la cancha.