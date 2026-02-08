La banda de Quilmes cerró su paso por la Isla 132 con un show cargado de hits, pogos y conexión con el público. Fabio “el Mono” volvió a ser protagonista con mensajes de conciencia vial, show sobre la tarima móvil y un recital que confirmó por qué Kapanga es sinónimo de fiesta.

La noche terminó encendida en la Isla 132. Kapanga finalizó su recital en la Fiesta Nacional de la Confluencia y dejó una postal de pura energía, celebración y comunión con el público neuquino, que acompañó de principio a fin una presentación marcada por los 30 años de trayectoria de una banda que sigue sonando en todos lados.

Tras la enorme fiesta que había dejado Bersuit, Kapanga tomó la posta y no tardó en hacer saltar al predio. Con una convocatoria multitudinaria y familias copando cada rincón de la Isla, el grupo desplegó un repertorio cargado de hits que provocó pogos y coros masivos desde los primeros temas.

El show tuvo todos los ingredientes que caracterizan a la banda de Quilmes: ritmo, humor y cercanía con la gente. Fabio “el Mono”, líder y alma del grupo, se adueñó del escenario y volvió a demostrar por qué Kapanga es una de las bandas más queridas del rock nacional. Durante el recital hizo hincapié en el mensaje de conciencia vial, destacando la importancia de las estrellas amarillas y el compromiso de no consumir alcohol al volante, en un momento que combinó emoción y reflexión.

Como si fuera poco, el Mono también llevó el show a otro nivel: se subió a la tarima móvil, recorrió el escenario en skate y mantuvo al público bien arriba, con una interacción constante que reforzó el clima festivo de la noche. La respuesta fue inmediata: saltos, brazos en alto y una Isla 132 vibrando al ritmo de una banda legendaria que no pierde frescura.

Formada en 1995 en Quilmes, Kapanga volvió a confirmar en Neuquén que su música, una fusión de géneros con predominio de ritmos alegres y bailables, atraviesa generaciones. En el marco de una grilla de puro rock y en el anteúltimo día de la Fiesta, la banda celebró sus 30 años haciendo lo que mejor sabe: unir a la gente en una fiesta colectiva.

Desde la Isla 132, Prima Multimedios acompañó minuto a minuto el desarrollo de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026, con una cobertura especial que incluyó información en tiempo real, imágenes, videos y todo lo que dejó una noche que quedará marcada por la vibra alta y la música que no se apaga.