Cirugías cardíacas: Neuquén licita insumos por más de $2.000 millones

La Provincia de Neuquén destinará más de $2.000 millones para adquirir insumos médicos especializados destinados a cirugías cardiovasculares en pacientes adultos. La compra se canalizará mediante la licitación 554, publicada por el Ministerio de Salud, y responde a las necesidades del hospital Castro Rendón, principal centro de referencia en el sistema de salud neuquino.

El presupuesto oficial asciende a 2.042 millones de pesos, y la convocatoria está dirigida específicamente al Servicio de Cardiología del hospital provincial. Esta inversión busca garantizar la disponibilidad de material quirúrgico esencial para intervenciones complejas en uno de los sectores más críticos del sistema sanitario.

La apertura de sobres está prevista para el 2 de octubre a las 10 horas en las instalaciones del Ministerio de Salud, ubicadas en el Centro Administrativo Ministerial de Neuquén capital. El proceso estará a cargo de la Dirección Provincial de Administración y forma parte de una estrategia de planificación anticipada.

Una de las novedades de esta licitación es su modalidad totalmente digital. Los interesados deberán ingresar sus propuestas a través de la Plataforma de Compras Digitales de Neuquén (CO.DI.NEU), disponible en el portal oficial de la Contaduría General de la Provincia: www.contadurianeuquen.gob.ar.

Las empresas proveedoras tendrán tiempo para participar hasta el momento de la apertura de propuestas, y deberán contar con usuario y contraseña en el sistema provincial. Este requisito es imprescindible para garantizar la validez y seguridad de los procedimientos electrónicos.

La documentación técnica y administrativa se puede consultar sin costo en dos canales oficiales: el portal de licitaciones provinciales (https://licitaciones.neuquen.gov.ar/) y la web del Ministerio de Salud (www.saludneuquen.gob.ar/licitaciones). Ambos sitios permiten revisar los detalles y condiciones de la licitación.

En caso de dudas sobre el uso de la plataforma, los proveedores podrán recibir asistencia técnica por parte del Servicio a Proveedores de la Contaduría. Los datos de contacto y formularios están disponibles en el sitio oficial, lo que facilita la participación transparente y accesible en el proceso, afirmaron desde Gobierno.