Por pedido del fiscal del caso Hernán Scordo, modificaron la prisión domiciliaria de un joven de siglas N.A.R imputado por intentar asesinar a otro a puñaladas en una plaza en San Martín de los Andes. El responsable quedó con prisión preventiva que empezará a cumplir en una comisaría.

Durante una audiencia realizada este martes, el fiscal explicó los motivos por los cuales requirió el cambio de la medida cautelar. El 19 de enero, mientras N. A. R. cumplía el arresto en la casa de un familiar, efectivos policiales acudieron a controlar el cumplimiento de la medida al mediodía.

La dueña de la casa informó a los agentes que había tenido inconvenientes con el acusado y que este la había amenazado. Por esa razón, solicitó que lo retiraran de la vivienda.

Ante esta situación, el fiscal dispuso que el personal policial entrevistara a la mujer y, posteriormente, ordenó la detención del imputado.

En la audiencia, Scordo afirmó que el acusado “ya no tiene un domicilio donde cumplir la medida: la dueña de la casa fue muy clara respecto a que no quiere que él regrese a esa vivienda”.

El fiscal requirió que se mantenga la medida hasta la finalización de la investigación, prevista para el 21 de febrero.

Además, recordó que semanas atrás el acusado ya había incumplido la prisión domiciliaria. En la audiencia de ayer, la defensora del acusado prestó consentimiento para la modificación de la medida. No obstante, adelantó que trabajará en los próximos días para conseguir un nuevo domicilio donde el imputado pueda retomar la modalidad domiciliaria.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Eduardo Egea, avaló la modificación y fijó la prisión preventiva en una comisaría.

El hecho

De acuerdo con la investigación el hecho ocurrió el pasado 17 de noviembre, alrededor de la 1 de la madrugada, en las inmediaciones de la plaza Centenario, entre las calles Coronel Díaz y San Martín.

El origen fue una discusión entre el imputado, de 18 años, y otro joven de 19, luego de que este último le reclamara por la falta de un teléfono celular. El acusado sacó una cuchilla y lesionó a la víctima en la zona del abdomen primero y, luego, en la espalda mientras intentaba huir.

El ataque se realizó con "la intención de causarle la muerte", según explicó el fiscal. Como consecuencia, el joven sufrió heridas de gravedad y el "resultado fatal no se consumó gracias a la actuación del personal del hospital Ramón Carrillo, donde la víctima fue sometida a dos cirugías de urgencia".

El delito atribuido fue homicidio simple en grado de tentativa.