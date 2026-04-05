Se terminó el sueño del título, pero nadie le quitará los récords. Marco Trungelliti cayó por 6-3 y 6-2 ante el joven español Rafael Jódar y no pudo consagrarse en el ATP 250 de Marrakech. El tenista argentino de 36 años no pudo quedarse con su primer logro ATP en la ciudad marroquí, pero logró un hito histórico en su carrera: se convirtió en el jugador de mayor edad en disputar por primera vez una definición en el circuito. Previamente, con su pase a semis, se había transformado en el debutante más longevo dentro del Top 100.

El santiagueño no pudo nunca meterse en partido ante un Jódar de apenas 19 años que dominó el encuentro para hacerse con su primer título profesional. El duelo duró poco más de una hora y el ibérico también logró un par de marcas interesantes con su triunfo. Es el primer adolescente que gana un título ATP esta temporada y el segundo nacido en 2006 o después que logra un trofeo del circuito tras el brasileño Joao Fonseca. Para Trungelliti la semana termina con el premio de subir al puesto 76 del ranking desde mañana.

Burruchaga tampoco pudo

Otro de los argentinos que se quedó a las puertas del título fue Burru, que cayó por 6-1, 3-6 y 7-5 ante Tommy Paul en la final del ATP 250 de Houston. El hijo del campeón del mundo soñaba inaugurar su palmarés personal en el máximo circuito, pero sucumbió a pesar de tener dos match point contra el norteamericano ex Top 10 y no pudo regalarle al tenis argentino su segundo título en un domingo en el que Mariano Navone se había consagrado en Bucarest.

El porteño de 24 años cedió muy fácilmente el primer set de la final ante un Paul, que no dejó dudas y se llevó 6-1 la manga. No obstante, Burruchaga reaccionó para llevarse el segundo con autoridad. Ya en el tercero, el más parejo de todo, el cuarto preclasificado terminó prevalecendo: levantó tres match points del argentino con su saque y, en el servicio posterior de Burru, presionó para conseguir el quiebre que le entregó el título redondeando el 6-1, 3-6 y 7-5.