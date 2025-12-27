A dos años del traspaso de mandato, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se refirió por primera vez de manera amplia a la posibilidad de una reelección y al escenario electoral que se avecina en la provincia. Lo hizo en una entrevista en el programa Informe Semanal que conduce Pancho Casado en AM550, donde evitó definiciones tajantes, bajó la ansiedad política y dejó en claro que, por ahora, su foco está puesto en la gestión.

“Falta mucho, Pancho. Falta mucho para tomar una decisión”, afirmó el mandatario, al ser consultado sobre si será candidato nuevamente a gobernador.

Ante la consulta sobre un posible adelantamiento de las elecciones provinciales para evitar que coincidan con las nacionales, Figueroa marcó una postura clara: diferenciar los planos de discusión. “El ciudadano sabe cuándo elige presidente, cuándo elige gobernador y cuándo elige intendente”, sostuvo, y agregó que la intención es poner el foco en la elección provincial para que los neuquinos sepan exactamente qué se está definiendo en las urnas.

En ese sentido, evitó confirmar si los comicios se adelantarán o no, pero dejó entrever que la prioridad será que la elección de gobernador no quede diluida en una agenda nacional.

¿Reelección? “Depende de muchas cosas”

Consultado directamente sobre una eventual candidatura, el gobernador se mostró reflexivo y lejos de cualquier lanzamiento anticipado. “Uno no solo depende de la voluntad. Depende de la salud, de la familia, de los sacrificios que hace la familia por ser ‘hijo de’, de cómo está la sociedad y de las decisiones que uno tomó”, enumeró.

Con un tono distendido, Figueroa apeló incluso al humor para hablar del paso del tiempo y las exigencias físicas del cargo, pero fue claro en el fondo del mensaje: no hay una decisión tomada. “Es una elección de vida muy importante. Yo disfruto mucho ser gobernador, pero también disfruto no tener poder”, afirmó.

En uno de los pasajes más personales de la entrevista, Figueroa remarcó que su vínculo con la función pública no está atado al ejercicio permanente del poder. “Disfruté cuando estuve en mi casa sin ser vicegobernador y voy a disfrutar el día que deje de ser gobernador”, aseguró.

En esa línea, insistió en que no vive la política como una carrera permanente, sino como una etapa. “Hoy no es mi preocupación la elección. Hay que ver cómo está la provincia, cómo es la relación con el gobierno nacional y cómo se sostiene la gobernabilidad”, señaló.

"Estoy muy contento con mi gabinete"

El mandatario también vinculó cualquier definición electoral al armado de equipos y a la proyección política de la provincia. “Estoy muy contento con mi gabinete. Estoy generando un mix generacional y no miro los partidos políticos”, afirmó, al destacar que su gestión no se plantea como un desafío partidario, sino generacional.

Según explicó, su foco está puesto en formar nuevos cuadros políticos capaces de conducir una provincia que, según definió, “va a ser un Fórmula 1”. “Tenemos que preparar a los nuevos y darles oportunidades. Hoy Neuquén está viviendo un muy buen momento”, sostuvo.

Figueroa también reflexionó sobre las decisiones políticas del pasado y los errores que pueden surgir con el tiempo. “Uno toma decisiones con las herramientas que tiene ese día. Después aparecen otras herramientas que no conocía”, explicó, y comparó el proceso con la vida personal. “Es como el matrimonio: uno se casa con los sueños y las herramientas de ese momento. A veces dura toda la vida y a veces no”, graficó.

Sobre el cierre, el gobernador volvió a marcar distancia del clima electoral y ratificó que no hay definiciones anticipadas. “Falta mucho para tomar esa decisión. Hoy mi preocupación es gobernar”, concluyó.

Figueroa dejó un mensaje que apunta más a la estabilidad y la gestión que a una especulación electoral.