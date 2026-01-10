El incendio que afecta al Parque Nacional Los Alerces mantiene en alerta a brigadistas, autoridades y pobladores de la zona cordillerana. En ese contexto, Ariel Amtahuer, director de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias, brindó precisiones clave sobre la situación actual, las prioridades del operativo y el origen del foco ígneo, en diálogo con el programa Verano de Primera.

“El escenario es bastante complejo para sostener trabajos que podamos mantener en el tiempo”, reconoció Amtahuer, al describir el avance del fuego en un área de difícil acceso. Según explicó, las tareas se concentran en preservar lo más importante: “Estamos priorizando salvar vidas. Realizamos varias evacuaciones en zonas de lago, áreas de acampe y localidades cercanas”.

Además, detalló que uno de los ejes centrales del operativo es la protección de infraestructura y puntos estratégicos que permitan sostener el combate contra los focos más activos. “Proteger esos lugares es clave para poder seguir trabajando sobre los grandes incendios”, señaló.

Uno de los mayores temores generados por el avance del fuego estuvo vinculado a los alerces, árboles autóctonos y emblemáticos de la región, algunos con miles de años de antigüedad. Sin embargo, el director llevó tranquilidad y descartó que estén en peligro. “Los alerces están en otra zona, al oeste de los focos actuales. No se dirigen hacia allí y, además, las condiciones climatológicas, principalmente el viento, juegan a favor porque empujan el fuego en sentido contrario al alerzal”, explicó.

Amtahuer también fue contundente al referirse al origen del incendio. Descartó cualquier intencionalidad y afirmó que se trató de un fenómeno natural. “Este foco se desató el 9 de diciembre en una zona de reserva estricta, donde no hay uso de actividad pública. El Lago Menéndez tiene un altísimo valor de conservación y no es un área de uso turístico por la complejidad del acceso”, detalló.

Según reconstruyó, a fines de noviembre se registró una tormenta eléctrica en la región y el 9 de diciembre se detectó una columna de humo en el sector. “La causa del incendio es natural. En los primeros días pudimos realizar varias tareas de combate, pero con el avance del verano el bosque se fue secando y el fuego comenzó a expandirse hasta llegar a lugares prácticamente incontrolables”, explicó.

Mientras continúan los trabajos en el parque nacional, las autoridades mantienen el foco puesto en la seguridad de las personas y en contener un incendio que, por condiciones naturales y geográficas, se transformó en uno de los desafíos más complejos de la temporada en la cordillera.