Tras el dato de inflación nacional, que alcanzó 2,5% según el INDEC, la Dirección de Estadística y Censos de Río Negro informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Río Negro registró en noviembre una variación mensual del 1,74%. En términos acumulados, la inflación alcanzó el 5,35% en el trimestre, 9,29% en el semestre y 21,72% en los últimos doce meses.

El informe oficial detalló que los mayores aumentos se dieron en alimentos frescos y servicios: zanahoria +35,12%; zapallo amarillo +14,74%; manzana +9,43%; aguja de vacuno +8,59%; gas en garrafa +7,89%; corte de cabello hombre +5,71% y las gaseosas +5,95%

En contraste, algunos productos mostraron bajas significativas: papa -9,51%; cebolla -4,73%, huevos -4,68%, jabón de tocador -3,09%; cordero -2,36% y ajo -2,37%.

Otros alimentos básicos como la carne vacuna también tuvieron subas relevantes: asado (+7,05%), nalga (+6,32%) y carne picada (+6,83%), consolidando a la carne como uno de los rubros de mayor presión inflacionaria en el mes.

El informe incluyó además variaciones en servicios y bienes de consumo: cemento (+4,45%), electricidad (+3,41%), analgésicos (+3,20%) y lavado de automóvil (+5%), reflejando el impacto de la inflación en distintos sectores de la economía doméstica.

La Dirección de Estadística y Censos recordó que el monitoreo mensual permite observar el comportamiento de los precios y su impacto en el poder adquisitivo de los hogares, en un contexto de variaciones estacionales y ajustes en rubros sensibles como alimentos, energía y servicios.

