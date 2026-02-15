El intendente Mariano Gaido inauguró este domingo el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Neuquén con un discurso cargado de anuncios estratégicos y nuevas obras, en el que ratificó la continuidad del modelo de gestión que sostiene desde hace seis años. “Este es el año de la transformación histórica”, afirmó.

Entre los principales adelantos, destacó la puesta en marcha del Banco de la Ciudad y de una Agencia de Inversión, la licitación para el tercer edificio del Polo Tecnológico, el progreso del Parque Solar y nuevas obras turísticas, como la construcción de un teleférico hacia la Isla de los Pájaros y un puente que unirá la confluencia de los ríos.

En su discurso, destacó el crecimiento acelerado de la capital, la continuidad del plan de obra pública con superávit municipal y el acompañamiento al sector privado como pilares de la gestión. Asimismo, anticipó la construcción de un Centro de Convenciones en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y del estadio “Neuquén Arena” para albergar eventos culturales y deportivos.



Un Estadio Arena y el Banco de la Ciudad

En su discurso el intendente Mariano Gaido anunció nuevas iniciativas vinculadas al desarrollo económico, el turismo, el deporte y los espacios públicos en la ciudad de Neuquén.

Entre los principales anuncios se destacó la construcción de un estadio Arena en la capital neuquina, pensado como un espacio para eventos deportivos, culturales y convenciones. El jefe comunal aseguró que el proyecto apunta a fortalecer el turismo de reuniones y a diversificar la economía local. “Consolidando nuevas economías y fortaleciendo el turismo de eventos y convenciones vengo hoy a anunciar la construcción de un Arena en la ciudad, una herramienta que permitirá seguir diversificando la economía y el profesionalismo de los eventos en la región”, expresó.

En la misma línea, Gaido adelantó la creación del Banco de la Ciudad de Neuquén que trabajará en sintonía con una nueva Agencia de inversiones, con el objetivo de brindar herramientas financieras a empresas y comercios locales.

Explicó que se trata de una alianza estratégica con el Banco Provincia de Neuquén y que el objetivo es potenciar los recursos que la ciudad incorporará para dinamizar la actividad privada. La iniciativa se desarrollará en conjunto con el gobierno provincial.

“Todas estas nuevas economías nos ponen a pensar en la necesidad de contar con una herramienta económico-financiera. Se viene el Banco de la Ciudad y agencia de inversión para las empresas y comercios neuquinos y lo haremos junto al gobierno provincial”, señaló.

“Vamos a crear una agencia de inversión en la ciudad y un banco moderno, un banco que tiene que ver con acompañar el tremendo esfuerzo que hace el Banco Provincia. Vamos a trabajar en conjunto, vamos a potenciar el sector privado”, afirmó.

Indicó que los recursos provendrán tanto de la participación como de fondos propios, con el propósito de fomentar el desarrollo económico local y acompañar el crecimiento productivo.

Veinte nuevos parques en los barrios

En materia de espacios públicos, el intendente anunció que durante 2026 se proyecta la creación de 20 nuevos parques en distintos barrios, con el objetivo de sumar áreas recreativas y de encuentro para las familias. “Proyectamos para 2026 la creación de 20 nuevos parques en diferentes barrios de la ciudad. Más espacios públicos de jerarquía para las familias neuquinas”, afirmó.

Durante su mensaje también hizo referencia al programa “Mi Buzo Olímpico”, al que definió como una política pública de inclusión destinada a estudiantes secundarios. La iniciativa promueve actividades deportivas, culturales y tecnológicas que culminan con la entrega del buzo de egresados como símbolo de pertenencia. “Este programa no es solo recreativo, es una política pública que apuesta a la inclusión, la equidad y la construcción de ciudadanía. Nace con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia e identidad neuquina entre nuestros estudiantes”, sostuvo.

Parque Industrial y Polo Tecnológico

Gaido delineó una serie de proyectos vinculados al desarrollo productivo, tecnológico y urbano de la ciudad de Neuquén, con eje en el Parque Industrial, el Polo Tecnológico y la ejecución de la nueva avenida Mosconi.

Uno de los anuncios principales fue el avance del Parque Industrial como herramienta de desarrollo en conjunto con el gobierno provincial. El jefe comunal confirmó la creación de un registro de interesados con prioridad para empresas y emprendedores neuquinos y anticipó el inicio de las obras de infraestructura en el próximo trimestre.

En materia de economía del conocimiento, Gaido también destacó el crecimiento del Polo Tecnológico y adelantó nuevas inversiones. Señaló que durante 2026 se licitará el tercer edificio del complejo y que en marzo se inaugurará el Instituto Vaca Muerta, como parte de una estrategia para impulsar la formación y el empleo en sectores vinculados a la innovación.

"La obra más importante de la historia la hacemos los neuquinos con fondos propios"

Durante el discurso, el intendente se refirió además al impacto de la obra de la Avenida Mosconi y anunció el envío de proyectos de ordenanza para acompañar a los comercios de la zona. En ese sentido, informó que los locales afectados por los trabajos quedarán exentos del pago de la licencia comercial durante el tiempo que dure la obra.

Gaido remarcó que la intervención vial aportará mayor fluidez al tránsito diario y la definió como una transformación estructural para la ciudad.

“La Gran Avenida Mosconi aportará fluidez a la circulación de cada día. La transformación está en marcha. La obra más importante de la historia la hacemos los neuquinos con fondos propios”, concluyó.

Gran pluvial, más asfalto y proyectos turísticos como un teleférico

Gaido anunció un conjunto de obras estructurales y proyectos urbanos que marcarán la agenda de gestión 2026 en la ciudad de Neuquén, con eje en drenajes pluviales, pavimentación, movilidad y desarrollo turístico.

Uno de los ejes centrales del discurso fue la ejecución de un gran sistema pluvial que, según explicó, dará respuesta a un problema histórico de la capital provincial. El proyecto contempla la instalación de dos tuberías principales a lo largo de 14 kilómetros de extensión, lo que permitirá completar el sistema de drenaje en distintos sectores de la ciudad.

El jefe comunal remarcó que desde el inicio de su gestión ya se ejecutaron más de 300 kilómetros de obras pluviales y aseguró que el nuevo desarrollo permitirá consolidar el esquema hídrico urbano.

En materia de desarrollo turístico y urbano, Gaido adelantó que en 2026 se incorporarán dos buses turísticos adicionales y presentó una ordenanza para impulsar nuevos servicios e infraestructura.

Entre los proyectos destacados, Gaido anunció la construcción de un puente hacia la Isla de las Aves. “Hemos planificado con todo el equipo técnico, conectando un puente peatonal pero también para emergencias a la isla. Estamos desarrollando el proyecto ejecutivo”, indicó.

Además, confirmó que en ese sector se levantará un nuevo atractivo urbano: “En la isla vamos a tener el mirador triple, vamos a inaugurarlo este año. El mirador triple significa de los tres ríos: el río Neuquén, el río Limay y el río Negro”.

Otro de los anuncios que generó expectativa fue la incorporación de un sistema de transporte aéreo con perfil turístico e inclusivo. “Como somos neuquinos soñadores, vengo a anunciar un transporte que tiene que ver con las personas con discapacidad, con los adultos mayores, y que tiene que ver con fortalecer el turismo de la ciudad”, expresó.

En esa línea, confirmó el desarrollo del proyecto ejecutivo de una telecabina. “Vamos a desarrollar en este proyecto ejecutivo una telecabina, como en el caso de los cerros más importantes, como el Cerro Chapelco. Va a tener una telecabina en la confluencia de los ríos para que llegues y puedas disfrutar de manera aérea nuestra belleza. ¡Moderno, intuitivo, participativo! Llega el teleférico a la ciudad de Neuquén”.

Confirmó la construcción de un nuevo espacio para eventos en el Museo Nacional de Bellas Artes.

Obras viales y estacionamientos

También anunció obras viales y de accesos en conjunto con el gobierno provincial y el sector privado. En ese marco, mencionó la ejecución de un acceso norte con puente elevado y nuevas salidas, además de la creación de estacionamientos subterráneos en la zona de Pirkas y el Parque Central. “Son soluciones que acompañan el crecimiento y el ritmo cotidiano de la ciudad”, expresó.

El jefe comunal anunció que el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH) avanzó en la regularización de 20 barrios de la ciudad, consolidando el proceso de ordenamiento y previsibilidad urbana.

Entre los sectores mencionados se encuentran Hi.Be.Pa (Sector 1° de Septiembre, Sector 9 de Febrero y Toma Argentina II), San Lorenzo Norte (La Laguna San Lorenzo), Confluencia Urbana (Tres Arroyos, Paimún y La Amistad), Melipal (Rincón del Valle y Estrella Federal), Gran Neuquén Norte (Loteo Social Toma Norte, Alto Godoy y El Obrador), Gregorio Álvarez (Sector Pacífica), Villa Ceferino (Sector Juvenil y Monte Sinaí), Ciudad Industrial (Huertas PIN), San Lorenzo Norte y Gran Neuquén Sur (26 de Agosto y 4 de Febrero), Valentina Sur Rural (La Costa) y Centro Oeste (Auka Mahuida).

“Ahí tiene que estar la Municipalidad, tiene que estar el Estado, tenemos que estar junto con la Provincia”, afirmó, al remarcar el rol del Estado en el acompañamiento y la planificación.

En cuanto al plan de pavimentación, el intendente confirmó que durante 2026 se avanzará con 3.000 nuevas cuadras de asfalto en barrios como Valentina Sur, Rincón del Río, Z1, Villa Ceferino, Islas Malvinas, Confluencia Distrito 2, Círculo Policial, Altos del Limay y el sector Los Polvorines. El objetivo, dijo, es consolidar más sectores completamente pavimentados para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Apoyo a la UNCo

El intendente también hizo hincapié en el acompañamiento a la Universidad Nacional del Comahue. Recordó la colaboración en la inauguración del comedor universitario y el compromiso de la Municipalidad con fondos para servicios y la construcción de nuevas aulas. “La universidad pública brinda oportunidades a jóvenes y personas adultas, y seis de cada diez egresados son primera generación de profesionales”, destacó Gaido.

Neuquén, en crecimiento: Gaido destacó indicadores económicos y demográficos

El intendente Mariano Gaido puso en primer plano el crecimiento sostenido de la ciudad y aseguró que Neuquén es hoy la localidad que más se expande en el país. “No es fruto de la casualidad, es fruto de generar expectativas y oportunidades”, sostuvo al enumerar distintos indicadores económicos y demográficos que, según afirmó, reflejan el momento que atraviesa la capital provincial.

El jefe comunal señaló que cada año ingresan unas 20.000 personas a la ciudad, lo que equivale a alrededor de 100 por semana, y describió el movimiento diario de la población: “De noche somos 350.000 habitantes y de día 800.000”, indicó, al referirse al flujo que generan la actividad petrolera, comercial y de servicios.

Gaido también remarcó el crecimiento del movimiento aéreo en el Aeropuerto Presidente Perón, que durante 2025 superó el millón y medio de pasajeros. A su vez, destacó el desempeño del consumo interno al afirmar que las ventas en supermercados triplican el promedio nacional. En esa línea, precisó que el volumen de ventas en la ciudad creció un 14%, mientras que la media del país se ubicó en el 8%.

El ingreso del intendente Mariano Gaido al recinto del Concejo Deliberante de Neuquén.

Gaido anunció 36 colectivos 0 km y defendió el boleto estudiantil gratuito

En cuanto al servicio de colectivos recordó que antes había un servicio ineficiente con grandes demoras que perjudicaban a todos los usuarios: “Llevamos adelante la decisión de tener COLE, el servicio de colectivo mejor y más importante de la República Argentina y hoy el colectivo le brinda un servicio al trabajador, al estudiante y al visitante un servicio eficiente por medio de 180 unidades que circulan por toda la ciudad.

"Además, tenemos el segundo boleto de colectivo más barato de 1.140 pesos, cuando el valor debería estar en 3.550 pesos después del AMBA que está subsidiado por nosotros mismos”, manifestó el intendente.

En este punto, anunció la compra de nuevas 36 unidades 0 km a partir del 1 de marzo y dijo que “la ciudad de Neuquén va a contar con 216 colectivos 0km con aire acondicionado, con Wi-Fi, con calefacción, para que todos los vecinos, que hoy son 126 mil usuarios que se suban al colectivo, tengan la herramienta para transitar y la mejor del país”.

En este contexto, también recordó la aplicación del Boleto Neuquino Estudiantil que llega a 54 mil estudiantes en la ciudad “porque nosotros apostamos en la educación en conjunto con el Gobierno Provincial y las becas del Gregorio Álvarez que generan orgullo y educación pública”.

El gobernador Rolando Figueroa, presente en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante.

Gaido abre el período legislativo 2026

El período legislativo 2026 en la ciudad de Neuquén comenzará formalmente este domingo con el mensaje del intendente Mariano Gaido ante el Concejo Deliberante de Neuquén, luego de que el cuerpo deliberativo dejara organizado su funcionamiento anual en la Sesión Preparatoria realizada días atrás.

Con la presencia de 18 concejalas y concejales (tres en forma virtual), el Deliberante confirmó sus autoridades, distribuyó las comisiones internas y estableció que las sesiones ordinarias se realizarán cada quince días, los jueves a las 11, salvo excepciones puntuales. La primera sesión ordinaria del año se desarrollará este domingo 15 de febrero a las 8:30, cuando el jefe comunal inaugure el período legislativo.

La jornada preparatoria fue encabezada por Claudia Argumero, quien continuará en la presidencia del cuerpo tras la designación del Ejecutivo y la aprobación de los ediles. También se ratificó a Victoria Fernández como vicepresidenta primera y se designó a José Luis Artaza como vicepresidente segundo, manteniendo sin cambios la conducción institucional.

Así llegaba Mariano Gaido al edificio del Concejo Deliberante de Neuquén.

Agenda ordenada y comisiones activas

Además del cronograma de sesiones, el cuerpo ratificó la integración de las comisiones internas que tendrán a su cargo el tratamiento de los proyectos durante el año. Las áreas de trabajo definidas son Servicios Públicos; Legislación General; Hacienda, Presupuesto y Cuentas; Obras Públicas; Culturas y Gestión Comunitaria; y Ecología, Ambiente y Sustentabilidad, todas con representación de los distintos bloques políticos.

El esquema busca garantizar el tratamiento de iniciativas vinculadas a infraestructura, presupuesto, servicios, ambiente y políticas comunitarias, ejes que volverán a marcar la agenda local en un año legislativo que se prevé con fuerte actividad.