La tranquilidad del posparto quedó atravesada por una situación inesperada. Juana Repetto decidió hacer pública una serie de mensajes que venía recibiendo en privado y que apuntaban directamente contra su aspecto físico. El episodio ocurrió pocas semanas después del nacimiento de su hijo Timoteo y terminó generando una fuerte reacción en redes.

La actriz suele compartir con naturalidad su día a día como madre y mostrar su rutina sin filtros. Sin embargo, esta vez eligió mostrar una cara distinta de las redes sociales. El motivo fue el hostigamiento reiterado de una usuaria que le enviaba mensajes ofensivos a través de Instagram.

En las capturas que difundió se podían leer frases directas y agresivas. Entre ellas aparecían comentarios como “Cada vez más fea e infumable”, “Qué fea” y “Estás fea y gorda”. Según explicó, los mensajes no fueron aislados sino que se repetían con frecuencia en su bandeja de entrada.

La decisión de exponerlos no fue impulsiva. Juana Repetto explicó que el hartazgo se acumuló después de varios episodios similares. Además, lo que más le impactó fue descubrir que los ataques provenían de otra mujer.

Sobre ese punto, la actriz fue contundente. “Siempre estos comentarios vienen de otras mujeres”, expresó al compartir las capturas con sus seguidores. Para ella, el problema no es solo el insulto sino el contexto en el que aparece.

En otra parte del descargo profundizó en lo que le genera esa situación. “Es tremendo, acabás de parir, lo saben perfectamente y te dicen ‘fea y gorda’. ¡Ah! Y se ríen. Tristísimo”. La frase sintetizó el malestar que le provocó recibir ese tipo de comentarios en un momento sensible de su vida.

El episodio abrió nuevamente el debate sobre la violencia que circula en redes sociales. Al mostrar los mensajes, Juana Repetto no solo buscó señalar el hostigamiento que recibió, sino también cuestionar la facilidad con la que se opina sobre el cuerpo de otras personas.

Lejos de responder con agresiones, la actriz optó por visibilizar la situación y dejar planteada la discusión. El gesto generó repercusión entre sus seguidores, que acompañaron su postura y rechazaron los mensajes que había recibido.