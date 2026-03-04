La presencia de Brian Sarmiento en Gran Hermano volvió a poner en primer plano un conflicto judicial que lleva años sin resolverse. Mientras el exfutbolista participa del reality, trascendió que enfrenta un reclamo por cuotas alimentarias impagas vinculadas a la hija que tuvo con Mariana Tessie Poza.

La información se conoció en LAM, donde detallaron que el Juzgado Civil 56 habría aprobado una presentación para notificar a Telefe y a la productora Cuarzo sobre un posible embargo. El objetivo sería retener parte del dinero que percibe Brian Sarmiento por su participación televisiva para empezar a cubrir la deuda acumulada.

Según lo expuesto en el programa, el reclamo corresponde a 22 meses de pagos incumplidos. Cada cuota estaba fijada en unos 300 dólares mensuales y, con la actualización al valor actual, la deuda que arrastra Brian Sarmiento ascendería a 12.792.348 pesos argentinos.

Desde Alemania, donde vive con su hija Frida, su expareja describió cómo atravesó estos años de conflicto. "Son intermitentes las apariciones de él económica y emocionalmente; vengo me voy, vengo me voy, 10 años así". Además aseguró que el problema no sería nuevo: "Este es el tercer o cuarto convenio... antes tampoco había pagado".

En su relato también explicó el esfuerzo que hace para sostener la vida cotidiana lejos de la Argentina. "Acá yo tengo tres trabajos: trabajo a tiempo parcial en un comercio, hago limpiezas faciales y también trabajo de limpieza, un extra que tengo voy a limpiar casas".

La situación generó enojo al ver al exjugador nuevamente expuesto en televisión. "Me molestó un poco porque yo inocentemente o ilusamente cuando él me decía 'no tengo trabajo', le creía. Y ahora esto ya es evidente que tiene trabajo". Sobre la cuota establecida judicialmente, consideró que se trata de una suma "mínima".

Más allá del dinero, el aspecto emocional también ocupa un lugar central en el conflicto que involucra a Brian Sarmiento. “Lo más doloroso que él hace es la diferencia entre las otras dos nenas y Frida... en PH dijo a quién extrañaba y habló de sus dos hijas. Eso es como muy doloroso”. En otro momento volvió a insistir: “Lo más doloroso que él hace es la diferencia entre las otras dos nenas y Frida”.

En el mismo testimonio recordó un episodio ocurrido años atrás durante una negociación legal. "Mediante abogados se planteó que si renunciaba a la cuota de alimentos, él me firmaba la tenencia o el poder para salir del país".

Actualmente Frida tiene 10 años y vive en Alemania, donde transita una nueva etapa escolar. Sobre el vínculo con su padre, su madre explicó: "Ella se lo toma muy a broma, lo quiere ver... pero hace un tiempo me dijo que no quería hablar más con él porque se sintió incómoda por algunas situaciones".

Mientras el reality continúa al aire, el proceso judicial sigue su curso. Si prospera el pedido presentado en tribunales, parte del dinero que cobre Brian Sarmiento por su participación en televisión podría destinarse a cubrir la deuda reclamada.