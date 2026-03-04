Durante la madrugada de este martes, personal de la Comisaría 19°, procedió a la demora de un hombre que registraba un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento se desarrolló mientras los efectivos realizaban tareas de patrullaje preventivo en el barrio Confluencia. En la intersección de calles Paimún y Richieri, los uniformados observaron a un sujeto oculto en un sector oscuro, por lo cual le pidieron identificarse.

Tras la consulta al Centro de Análisis Criminal, se constató que el sujeto presentaba un pedido de captura en el marco de una causa por robo, con intervención del Juzgado de Ejecución Penal N° 1 de Trenque Lauquen.

De manera inmediata se dio intervención a la Oficina de Exhortos del Poder Judicial local y, con la autorización del Juez de Garantías, se dispuso la detención del hombre, quien quedó a disposición del organismo judicial requirente.