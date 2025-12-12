Un incendio de gran magnitud destruyó por completo un garaje y una casilla rodante, este jueves por la noche, en Villa La Angostura. El siniestro, que se desató a las 21:33, rápidamente comprometió ambas estructuras, ya que el rodado contenía una garrafa y otros materiales combustibles en su interior, lo que contribuyó a la rápida propagación del fuego.

El fuego fue detectado por la Comisaría 28, que alertó a los servicios de emergencia locales. Al llegar al lugar, las tres dotaciones de bomberos que intervinieron en el operativo encontraron que tanto el garaje como la casilla rodante ya estaban completamente consumidos por las llamas. La intensidad del incendio había generado una rápida propagación, poniendo en riesgo la seguridad de la zona.

Durante las tareas de extinción, se identificó la presencia de una garrafa y diversos materiales inflamables dentro de la casilla rodante, lo que obligó a los bomberos a extremar las medidas de seguridad para evitar explosiones y evitar que el fuego se expandiera aún más. Afortunadamente, el incendio fue controlado antes de que causara daños mayores o se extendiera a otras propiedades cercanas.

Las autoridades investigan las causas del siniestro, aunque destacó la rápida respuesta de los servicios de emergencia fue clave para evitar consecuencias más graves. Afortunadamente, no se reportaron víctimas, y las personas involucradas pudieron ser evacuadas a tiempo.