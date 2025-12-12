¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 12 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Sin víctimas

Se incendió un garaje con una casilla rodante en Villa La Angostura: una garrafa propagó el fuego

Fue controlado por tres dotaciones de bomberos tras una rápida respuesta de los servicios de emergencia. La presencia de una garrafa y materiales combustibles en el interior de la casilla complicó la situación.

Por Redacción

Viernes, 12 de diciembre de 2025 a las 13:17
Un incendio de gran magnitud destruyó por completo un garaje y una casilla rodante, este jueves por la noche, en Villa La Angostura. El siniestro, que se desató a las 21:33, rápidamente comprometió ambas estructuras, ya que el rodado contenía una garrafa y otros materiales combustibles en su interior, lo que contribuyó a la rápida propagación del fuego.

El fuego fue detectado por la Comisaría 28, que alertó a los servicios de emergencia locales. Al llegar al lugar, las tres dotaciones de bomberos que intervinieron en el operativo encontraron que tanto el garaje como la casilla rodante ya estaban completamente consumidos por las llamas. La intensidad del incendio había generado una rápida propagación, poniendo en riesgo la seguridad de la zona.

Durante las tareas de extinción, se identificó la presencia de una garrafa y diversos materiales inflamables dentro de la casilla rodante, lo que obligó a los bomberos a extremar las medidas de seguridad para evitar explosiones y evitar que el fuego se expandiera aún más. Afortunadamente, el incendio fue controlado antes de que causara daños mayores o se extendiera a otras propiedades cercanas.

Las autoridades investigan las causas del siniestro, aunque destacó la rápida respuesta de los servicios de emergencia fue clave para evitar consecuencias más graves. Afortunadamente, no se reportaron víctimas, y las personas involucradas pudieron ser evacuadas a tiempo.

