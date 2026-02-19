Le pagaban 10.000 pesos de cuota alimentaria, una cifra que quedó pulverizada por la inflación y que, además, dejó de abonarse hace casi dos años. Ahora, un juzgado de El Bolsón ordenó actualizar ese monto y fijarlo en el equivalente a una canasta y media de crianza del Indec para la franja de 6 a 12 años, reconociendo que la madre afronta sola el 100% de los gastos y del cuidado de su hija.

La historia arranca en diciembre de 2021, cuando ambas partes firmaron un acuerdo de mediación que luego fue homologado. En ese momento, 10.000 pesos parecían un aporte, aunque ya ajustado. Sin embargo, el tiempo pasó, los precios se dispararon y la cifra quedó congelada. Para colmo, desde mayo de 2023 el padre dejó directamente de pagar.

Y mientras tanto, la vida siguió. La escuela, la ropa, la comida, el alquiler, los servicios. Todo sobre los hombros de una mujer que trabaja en relación de dependencia en una hostería y que vive con su hija en una vivienda alquilada, en condiciones precarias y sin gas natural. Cada factura, cada compra en el supermercado, cada gasto escolar salió de un solo ingreso.

En septiembre de 2025, cansada de sostenerlo todo, la madre inició una nueva mediación para actualizar la cuota. El demandado no asistió. La posterior demanda judicial tampoco fue contestada. Fue declarado en rebeldía. Aun así, informes oficiales indicaron que hasta septiembre de ese año registraba relación laboral formal.

En el expediente quedó acreditado que la niña, hoy en edad escolar primaria, convive exclusivamente con su madre. No hay aportes compartidos. No hay distribución de tareas. No hay corresponsabilidad efectiva.

Al analizar el caso, el juzgado recordó que las cuotas alimentarias pueden modificarse cuando cambian las necesidades del hijo o las posibilidades del progenitor. Además, subrayó que las necesidades de los niños no requieren prueba específica: son evidentes.

La cuota quedó fijada en una canasta y media de crianza, a abonarse del 1 al 10 de cada mes

Para fijar el nuevo monto, se tomó como referencia la canasta de crianza elaborada por el Indec, que contempla no solo bienes y servicios, alimentación, vestimenta, transporte, sino también el tiempo dedicado a las tareas de cuidado. La madre pidió que se estableciera el equivalente a una canasta y media, argumentando que ejerce el cuidado personal de manera exclusiva, y el fallo hizo lugar a ese planteo.

Así, la cuota quedó fijada en una canasta y media de crianza, a abonarse del 1 al 10 de cada mes, desde el inicio de la demanda y hasta que la hija cumpla 21 años, salvo que se promueva una modificación posterior.

Qué valores establece Indec sobre la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia.

El valor mensual de la canasta de crianza, para cada uno de los tramos de edad, según la última actialización, correspondiente a enero de 2026 es de $476.230 para los menores de un año, de $567.124 para los niños y niñas de 1 a 3 años, de $483.497 para los de 4 a 5 años y de $607.848 para los de 6 a 12 años.

