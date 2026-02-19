La noche de miércoles marcaó el primer debut de un equipo argentino a nivel internacional en 2026 y Argentinos Juniors superó 1 a 0 al Barcelona de Ecuador en su visita a la ciudad de Guayaquil por el duelo de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores.

El conjunto argentino controló a su rival la mayor parte del tiempo y con buena posesión de pelota lo jugó siempre en campo contrario. Los arcos fueron un terreno lejano para ambos en el primer tiempo, pero a los dirigidos por Nicolás Diez no les caía mal ni el trámite, ni mucho menos el resultado pensando en la revancha que será en La Paternal dentro de una semana.

El calor en la ciudad de Guayaquil forzó el receso para la hidratación en un mano a mano que dejó una perla televisa, ante la chance de escuchar en primera persona lo que el técnico César Farías pidió para su estructura ecuatoriana en la presión y recuperación de la pelota.

La segunda parte era más de los mismo, sólo que ante el desgaste de algunas individualidades llegó el momento de los cambios. En el local, poco más de 60 minutos de juego para el argentino Darío Benedetto que dejó la cancha en su primer compromiso oficial del año con esta nueva camiseta. En su lugar ingresó Sergio Núñez.

Argentinos seguía sin sufrirlo y se encaminaba hacia un cierre sin sobresaltos, pero una corrida del recién ingresado, Sergió Núñez provocó la infracción del marcador central Francisco Álvarez, quien terminó viendo la roja en el conjunto visitante a falta de 25 minutos.

El Bicho no se refugió, siguió buscando jugarlo lejos de Brayan Cortes, pero sobre los 35 sufrió la buena jugada colectiva del Barcelona que terminó en un remate potente y muy desviado de Tomás Martínez llegando desde atrás, con la pelota picando en la puerta del área chica y con la red rival enfrente. Parecía que había sido la más clara de la noche.

Pero si el punto ya era una muy buena noticia para los de La Parternal, el gol del ingresado Diego Porcel representó un gran premio al esfuerzo y el plan de juego ya que más allá de una jugada puntual, el representante argentino no padeció nunca el trámite en la calurosa noche ecuatoriana.

El que avance por esta llave enfrentará en la Fase 3 al vencedor del duelo entre Botafogo y Nacional Potosí, con la posibilidad de ingresar al Bombo 4 del sorteo de la fase de grupos. En Bolivia fue victoria en la altua del local por 1 a 0 y ahora se vendrá la revancha en Río de Janeiro.

Síntesis

Barcelona de Guayaquil: José Contreras; Byron Castillo, Luca Sosa, Javier Báez, Jonathan Perlaza; Milton Celiz, Jonhy Quiñonez; Héctor Villalba, Tomás Martínez, Joao Rojas; Darío Benedetto. DT: César Farías.

Argentinos Juniors: Brayan Cortes; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori; Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Emiliano Viveros; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Gol: ST 45+1' Diego Porcel (AJ).

Cambios: ST 7' Leandro Fernández por Molina (AJ), 17' Sergio Núñez por Benedetto (B), Yaxi García por Villalba (B) y Bryan Carabalí por Castillo,24' Román Riquelme por López (AJ) y Lautaro Giacone por Viveros (AJ), 31’ Jandry Gómez por Martínez (B), 36’ Miguel Parrales por Martínez (B), Diego Porcel por Lescano (AJ) y Enzo Pérez por Oroz )AJ).

Expulsado: ST 20' Álvarez (AJ).

Estadio: Monumental Banco Pichincha.

Árbitro: Fernando Vejar (Chile).

VAR: Nicolás Millas (Chile).

La previa

El conjunto de Nicolás Diez llega de ganarle a River por el Torneo Apertura y ahora afrontará su estreno internacional en Ecuador. En este mercado de pases, el Bicho concretó la llegada de Gino Infantino a préstamo desde la Fiorentina de Italia, el arribo de Enzo Pérez tras su salida de River y otros refuerzos como el arquero Brayan Cortés (a préstamo de Colo Colo), Leandro Fernández (libre de Universidad de Chile) y Franco Paredes (procedente de Independiente).

Enzo Pérez, el refuerzo más destacado de Argentinos. (Foto: Copa Argentina)

Por el lado del Barcelona, se clasificó a la instancia previa de la Copa Libertadores por ser el primero de la fase final de la Serie A de Ecuador 2025. El club guayaquileño buscará esta noche hacer valer la localía y llevarse un buen resultado para Argentina. La serie se definirá el próximo miércoles 25 de febrero, en el Diego Armando Maradona.