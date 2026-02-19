La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro convocó a un paro general para este jueves 19 de febrero, en rechazo al proyecto de reforma laboral que será debatido en la Cámara de Diputados. La central obrera anunció movilizaciones a las 18 horas en Onelli y Moreno de Bariloche; en la Plaza San Martin de Viedma y a las 18.30 en Roca.

Desde la CTA se advirtió que la iniciativa “no busca modificar artículos ni negociar derechos conquistados, sino que implica un retroceso que dañará al país y a los trabajadores”. La central exigió a los legisladores rionegrinos que “no se dobleguen frente a un proyecto de hambre y miseria en favor de los grupos económicos concentrados”.

La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) también confirmó su participación. “Nos movilizamos contra la reforma laboral que precariza el trabajo, debilita la organización colectiva y pretende disciplinar a quienes luchan”, señalaron.

Por su parte, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), conducida por Juan Carlos Scalesi, anunció su adhesión al paro decretado por la CGT. “Repudiamos en todo sentido esta ley que atenta contra los derechos individuales y colectivos de los trabajadores argentinos”, expresaron.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro se sumará a la medida de fuerza, afectando a organismos nacionales, provinciales y municipales. Solo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y servicios de Desarrollo Humano. “ATE no quiere cambiar un artículo por otro ni negociar derechos conquistados. Estamos en contra de la ley en todos sus artículos y vamos a movilizarnos para voltearla”, declaró Rodrigo Vicente, secretario general del gremio.

ASSPUR también convocó a los trabajadores de hospitales públicos a sumarse al paro. “La reforma impulsada por el Gobierno Nacional es una amenaza directa a nuestros derechos históricos. El ajuste sobre los salarios estatales y el vaciamiento de los hospitales es la ejecución local de ese mismo plan económico”, remarcaron.

ASSPUR y la Asociación Bancaria se sumaron a la medida, afectando hospitales y entidades financieras en todo Río Negro

Los trabajadores judiciales de Río Negro adheridos a SITRAJUR también se adhieren al paro. “Este 19 paramos, contra una reforma que nos quiere esclavos, no a la reforma laboral, no a la quita de derechos”, indicaron.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó la adhesión al paro general. La medida impactará en el transporte interurbano y urbano: no habrá servicio interurbano en el Alto Valle de la empresa KoKo, Empresa Las Grutas, en San Antonio Oeste; Empresa Ceferino, en Viedma; Pehuenche, en Cipolletti; la Cooperativa 1 de Septiembre en Roca y Mi Bus de Bariloche. “El paro constituye una medida legítima de defensa colectiva ante políticas que afectan la dignidad del trabajo y la estabilidad del empleo”, señalaron.

La Asociación Bancaria también anunció que no habrá atención en entidades financieras durante la jornada. La ley que se pretende aprobar constituye un grave retroceso en materia de derechos laborales. Lejos de representar una mejora para el mundo del trabajo, el proyecto debilita la estabilidad en el empleo, afecta la negociación colectiva, favorece los despidos y consolida un esquema que precariza las condiciones laborales, sostuvieron.

De esta manera, gremio por gremio, se consolida una amplia adhesión al paro general en Río Negro, con impacto en transporte, educación, salud, administración pública y bancos. Las movilizaciones previstas en distintas ciudades buscan expresar el rechazo colectivo a una reforma que, según los dirigentes sindicales, “pretende flexibilizar y precarizar el trabajo en todo el país”.

