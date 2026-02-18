Un imponente Airbus 340 aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Bariloche con la avanzada que prepara la llegada del presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Se esperan al menos tres aeronaves más, un blindaje de seguridad en la zona andina y movimientos hacia El Foyel y El Manso, donde existen millonarias propiedades vinculadas a capitales árabes. La llegada del jeque será el próximo lunes 23.

El primer indicio fue contundente. La imponente nave tocó pista en la terminal aérea rionegrina y descendió un grupo de colaboradores del gobierno emiratí. Jóvenes, de vestimenta informal, pero con una logística que no dejó margen a dudas: realizaron los trámites migratorios en el propio aeropuerto, ya que Bariloche era el destino final del vuelo, y luego partieron en camionetas con patentes diplomáticas.

Además, fuentes consultadas indicaron que este es apenas el primero de cuatro vuelos previstos. Entre ellos, el que trasladara al propio Mohammed bin Zayed Al Nahyan, uno de los hombres más poderosos del mundo árabe y figura central en la política y la economía de Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, también trascendió que el pasajero principal podría ser uno de sus hijos. Hasta el momento, no hubo confirmación oficial y el hermetismo es total.

Traslado a El Foyel y El Manso

Posteriormente, el contingente fue trasladado hacia la zona de El Foyel y El Manso, enclaves estratégicos de la cordillera rionegrina donde se concentran extensas propiedades en manos extranjeras. Allí figuran inversiones árabes y qataríes, además de la conocida residencia en Lago Escondido del magnate británico Joe Lewis, cuya presencia en la Patagonia generó polémica durante años.

En ese mismo sector, el empresario emiratí Matar Suhail al Yabhuni Al Dhaheri es titular de más de 20.000 hectáreas en El Foyel. A esto se suma que el Departamento Provincial de Aguas de Río Negro autorizó recientemente a un fideicomiso vinculado a Emiratos Árabes el uso y explotación de áridos en una cantera ubicada en un cauce aluvional del dominio público hídrico, por un plazo de dos años. Es decir, no se trata de una presencia circunstancial: hay intereses económicos concretos en juego.

Asimismo, en 2022 un avión de la Fuerza Aérea de Emiratos ya había aterrizado en Bariloche con equipamiento tecnológico destinado a uno de esos campos. Aquella situación despertó interrogantes. Esta vez, el despliegue es aún mayor y el nivel de seguridad anticipa una visita de peso.

Inversiones qataríes y antecedentes

Por otra parte, en la región también existen capitales qataríes de relevancia, como el exclusivo centro de esquí fuera de pista Baguales, administrado por el extenista argentino Gastón Gaudio. Se trata de emprendimientos de alto perfil, alejados del turismo tradicional y vinculados a visitantes de poder adquisitivo extremo.

De acuerdo con medios nacionales, la llegada del mandatario está prevista para el lunes 23. Por lo tanto, en los próximos días se intensificará el movimiento aéreo y logístico en el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria, mientras fuerzas de seguridad provinciales y nacionales coordinan un operativo que promete ser uno de los más importantes de los últimos años en la región.