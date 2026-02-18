El servicio del Tren del Valle está funcionando hace varias semanas con restricción de horarios. Esta decisión se tomó debido a que solamente una de las dos formaciones disponibles está en funcionamiento.

Brian Tamborindegui, delegado de La Fraternidad seccional Neuquén, destacó en diálogo con Entretiempo por AM550 que el tren que no está funcionando "tiene problemas eléctricos que todavía no pueden resolver". Esto produce inconvenientes en el usuario ya que se achican los horarios. "A Cipolletti no se va las dos veces de ida y vuelta en la mañana, se va una sola, y a la tarde pasa lo mismo", comentó.

El sindicalista resaltó que por la falta de formaciones disponibles se le da prioridad al tramo Neuquén-Plottier. "Cada vez que se recupera una formación, sale de servicio la otra" explicó Tamborindegui.

La Fraternidad se sumó al paro de la CGT

A través de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, el sindicato argentino que agrupa a los maquinistas de locomotoras y trenes se sumó a la medida en contra de la reforma laboral que se está tratando en el Congreso Nacional. "Creemos que cualquier reforma debe partir de un principio básico: el trabajo no es una variable de ajuste" comentó Tamborindegui.

Con respecto al sector, el sindicalista advirtió que "hablamos de una actividad estratégica, donde las condiciones laborales están directamente vinculadas a la seguridad pública; no transportamos cosas, transportamos personas". La preocupación que compartieron desde La Fraternidad parte desde la quita de derechos bajo el argumento de modernizar o generar empleo. El delegado de la seccional Neuquén consideró que son "derechos que costaron décadas construir: la estabilidad laboral, los convenios colectivos de trabajo, las condiciones de descanso. Son garantías para que esto funcione de manera segura y eficiente".