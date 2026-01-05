Lionel es neuquino, tiene dos años y desde antes de nacer enfrenta una batalla enorme. Llegó al mundo con una cardiopatía congénita compleja, diagnosticada durante el embarazo, y desde entonces su vida estuvo marcada por estudios, viajes y cirugías. Esta semana, junto a su familia, volvió a Buenos Aires para someterse a una nueva intervención cardíaca en el Hospital Pediátrico Garrahan.

“Estamos en la cuenta regresiva. El miércoles Lionel entra al quirófano”, contó su papá, Maximiliano Videla, en diálogo con el programa Verano de Primera, por AM550 y Canal 24/7, mientras aguardaban nuevos estudios previos a la operación. “Ahora se está haciendo una ecocardiografía, una plaquita, y ya queda todo listo para el miércoles”, explicó.

Según detalló, Lionel debería atravesar en el futuro una tercera cirugía conocida como Fontan, pero una complicación detectada en octubre obligó a modificar los tiempos. “En una hemodinamia detectaron que la arteria aorta tiene una obstrucción y está funcionando con solo el 40% de flujo. Entonces no está en condiciones de recibir la cirugía final”, relató.

Por ese motivo, los médicos programaron una cirugía intermedia, conocida como Glenn, que consiste en una conexión entre la arteria pulmonar y la aorta para mejorar el flujo sanguíneo. “La idea es que cuando la aorta termine de cerrarse tenga más flujo y no pase todo por el corazón”, explicó Maximiliano. Si todo evoluciona bien, estiman que la cirugía definitiva podría realizarse dentro de seis meses o un año.

Un gladiador de dos años

A pesar del diagnóstico y de las limitaciones propias de la cardiopatía, Lionel sorprende todos los días. “Él hace una vida normal, lo que pasa es que se cansa más rápido. Tiene la saturación de la sangre baja, entonces cuando corre cambia el color de la piel, se pone más moradito o más colorado”, contó su papá. “Pero no demuestra lo que tiene. Uno lo ve y no parece”.

Esa fortaleza es la que más emociona a su familia. “Muestra todos los días, cada segundo, las ganas de vivir que tiene”, dijo Maximiliano. “No es fácil para nosotros, pero él está más preparado que nosotros”.

La cardiopatía fue detectada de manera inesperada durante una ecografía en la semana 27 de embarazo. “Fuimos a una ecografía 5D, más por lo estético, para verle la carita. Pero el médico decidió mirar un poco más y ahí se dieron cuenta de que su corazón funcionaba de otra forma”, recordó.

Campaña solidaria

La familia llegó a Buenos Aires el 28 de diciembre y lleva más de una semana instalada allí. Además de Lionel, los acompañan su hermanita Guadalupe, de 4 años, y los abuelos. Por eso, lanzaron una campaña solidaria para afrontar los gastos de estadía, comida y traslados.

“Estamos necesitando ayuda para poder solventar todo esto”, explicó Maximiliano. Quienes quieran colaborar pueden hacerlo a través del alias lioelcampeon o comunicarse para participar de un bono contribución al 299 4732217. También está disponible el contacto de la mamá de Lionel: 299 6552830.

Mientras esperan el miércoles, la familia se aferra a la esperanza. Lionel, cuyo nombre fue elegido en pleno Mundial de Qatar, sigue dando pelea. “La viene luchando desde siempre”, resumió su papá. Y en esa lucha, no está solo.