Con el cierre del año, el 2025 dejó una clara tendencia en la elección de nombres para los recién nacidos en Argentina. A través de los datos publicados por la Dirección Nacional de Población, que se basan en el Registro Nacional de las Personas (Renaper), se observan cómo las familias optaron principalmente por nombres con raíces clásicas, algunos de ellos con fuerte influencia italiana, y una preferencia por opciones breves y melódicas.
Los nombres de estilo clásico continúan liderando las elecciones, con Isabella y Valentina encabezando el ranking, seguidas por Olivia, que se consolida como una opción muy popular. Además, nombres como Sofía, Jazmín y Victoria siguen siendo una constante en las preferencias de las familias argentinas.
En el caso de los varones, Benjamín se mantiene en el primer lugar, seguido por Gael y Mateo, que siguen siendo elecciones populares. Los nombres italianos, como Valentino y Valentín, también tuvieron un fuerte crecimiento, junto con opciones de influencia anglosajona como Liam y Noah. Este patrón refleja una tendencia a la globalización y la búsqueda de nombres con resonancia internacional.
Top 10 nombres femeninos más populares
- Isabella – 6.848 registros
- Valentina – 5.766 registros
- Olivia – 5.707 registros
- Sofía – 5.196 registros
- Jazmín – 4.577 registros
- Victoria – 4.082 registros
- Martina – 3.751 registros
- Emma – 3.538 registros
- Emilia – 3.507 registros
- Mía – 3.422 registros
Top 10 nombres masculinos más populares
- Benjamín – 7.400 registros
- Gael – 5.963 registros
- Mateo – 5.872 registros
- Valentino – 4.212 registros
- Valentín – 4.119 registros
- Enzo – 3.882 registros
- Liam – 3.868 registros
- Noah – 3.323 registros
- Giovanni – 3.248 registros
- Felipe – 3.171 registros
En el top 20 de nombres femeninos, se destacan Mía, Catalina, y Aitana, que han mostrado un crecimiento notable en comparación con años anteriores. En cuanto a los varones, nombres como Giovanni, Felipe y Julián continúan con una presencia sólida, consolidándose como opciones clásicas y tradicionales.
Otros nombres populares en auge
Nombres Femeninos:
- Catalina – 3.267 registros
- Aitana – 3.231 registros
- Ambar – 2.957 registros
- Francesca – 2.422 registros
- Zoe – 2.371 registros
Nombres masculinos:
- Giovanni – 3.248 registros
- Felipe – 3.171 registros
- Julián – 3.168 registros
- Nicolás – 3.116 registros
- Benicio – 2.785 registros
Tendencias y variantes
Una tendencia interesante observada en los datos es la aparición de variantes fonéticas o de ortografía para nombres populares, como Valentina/Valentín y Valentino o Emma/Emilia, lo que indica que los padres buscan una forma única de adaptarse a las tendencias internacionales sin perder la esencia del nombre.
Además, los nombres de origen italiano y anglosajón continúan ganando terreno, lo que refleja el dinamismo de la sociedad argentina y su conexión con influencias culturales globales.