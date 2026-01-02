Con el cierre del año, el 2025 dejó una clara tendencia en la elección de nombres para los recién nacidos en Argentina. A través de los datos publicados por la Dirección Nacional de Población, que se basan en el Registro Nacional de las Personas (Renaper), se observan cómo las familias optaron principalmente por nombres con raíces clásicas, algunos de ellos con fuerte influencia italiana, y una preferencia por opciones breves y melódicas.

Los nombres de estilo clásico continúan liderando las elecciones, con Isabella y Valentina encabezando el ranking, seguidas por Olivia, que se consolida como una opción muy popular. Además, nombres como Sofía, Jazmín y Victoria siguen siendo una constante en las preferencias de las familias argentinas.

En el caso de los varones, Benjamín se mantiene en el primer lugar, seguido por Gael y Mateo, que siguen siendo elecciones populares. Los nombres italianos, como Valentino y Valentín, también tuvieron un fuerte crecimiento, junto con opciones de influencia anglosajona como Liam y Noah. Este patrón refleja una tendencia a la globalización y la búsqueda de nombres con resonancia internacional.

Top 10 nombres femeninos más populares

Isabella – 6.848 registros Valentina – 5.766 registros Olivia – 5.707 registros Sofía – 5.196 registros Jazmín – 4.577 registros Victoria – 4.082 registros Martina – 3.751 registros Emma – 3.538 registros Emilia – 3.507 registros Mía – 3.422 registros

Top 10 nombres masculinos más populares

Benjamín – 7.400 registros Gael – 5.963 registros Mateo – 5.872 registros Valentino – 4.212 registros Valentín – 4.119 registros Enzo – 3.882 registros Liam – 3.868 registros Noah – 3.323 registros Giovanni – 3.248 registros Felipe – 3.171 registros

En el top 20 de nombres femeninos, se destacan Mía, Catalina, y Aitana, que han mostrado un crecimiento notable en comparación con años anteriores. En cuanto a los varones, nombres como Giovanni, Felipe y Julián continúan con una presencia sólida, consolidándose como opciones clásicas y tradicionales.

Otros nombres populares en auge

Nombres Femeninos:

Catalina – 3.267 registros

Aitana – 3.231 registros

Ambar – 2.957 registros

Francesca – 2.422 registros

Zoe – 2.371 registros

Nombres masculinos:

Giovanni – 3.248 registros

Felipe – 3.171 registros

Julián – 3.168 registros

Nicolás – 3.116 registros

Benicio – 2.785 registros

Tendencias y variantes

Una tendencia interesante observada en los datos es la aparición de variantes fonéticas o de ortografía para nombres populares, como Valentina/Valentín y Valentino o Emma/Emilia, lo que indica que los padres buscan una forma única de adaptarse a las tendencias internacionales sin perder la esencia del nombre.

Además, los nombres de origen italiano y anglosajón continúan ganando terreno, lo que refleja el dinamismo de la sociedad argentina y su conexión con influencias culturales globales.