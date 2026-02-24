¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 24 de Febrero, Neuquén, Argentina
Investigaciòn

El Ministerio Público Fiscal lleva adelante un operativo para secuestrar 89 expedientes en el municipio de Plottier

El Ministerio Público Fiscal desplegó este martes un operativo en distintas dependencias de la Municipalidad de Plottier para secuestrar  documentación clave vinculada a contrataciones municipales.

Por Redacción

Martes, 24 de febrero de 2026 a las 10:17
El Ministerio Público Fiscal realiza un operativo en diversas oficinas de la Municipalidad de Plottier.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) realiza este martes un operativo en diversas oficinas de la Municipalidad de Plottier, con el objetivo de secuestrar expedientes administrativos y un manual de contrataciones interno de la comuna.

El procedimiento lo encabeza la fiscal del caso Rocío Rivero (fiscalía de Delitos Económicos), en conjunto con personal del Departamento de Delitos Económicos de la Policía provincial.

La medida comenzó a las 9 de la mañana y se da en el contexto de la investigación que inició el Ministerio Público Fiscal días atrás, por los supuestos delitos de defraudación agravada por fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El objetivo del operativo, ordenado por la fiscal mediante un oficio, es secuestrar 89 expedientes vinculados a diversas contrataciones que efectuó el municipio en los últimos meses, además del manual de contrataciones de la comuna.

 

