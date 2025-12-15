La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) fue convocada por el Gobierno provincial a rediscutir la pauta salarial 2026. La reunión se llevará a cabo este lunes desde las 12.00 en la Casa de Gobierno y será encabezada por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares.



El sindicato docente estará representado por la figura de Fany Mansilla, quien el sábado asumió formalmente la conducción de la organización tras 20 años de liderazgo de Marcelo Guagliardo, quien decidió ponerle fin a su etapa al frente del gremio.



Cabe destacar que ATEN es el único de los gremios estatales de la Provincia que rechazó la propuesta del Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa en relación a la pauta salarial del año entrante, que contempla actualización semestral por Índice de Precios al Consumidor, un bono no remunerativo y no bonificable de $350.000, entre otras cosas.



Dicha propuesta ya fue aceptada en asambleas por los gremios ATE, UPCN y UNAVP, con lo cual al Gobierno solamente le queda acordar las paritarias con ATEN, algo que intentará destrabar este mediodía.



Con respecto a los reclamos de ATEN, los mismos tienen que ver con duplicación del básico docente, que deje de existir el presentismo docente como un plus y que se adhiera al sueldo de base, y que el IPC sea para todo el año y mensualizado y que tome en cuenta los costos de los alquileres, los servicios, los alimentos, etcétera.



De acuerdo a la información a la que pudo acceder este medio, también ATEN exige al Gobierno de Figueroa boleto educativo docente y funcionamiento del Sistema Integrado de Salud Ocupacional (SISO).

La postura de Fany Mansilla

En declaraciones que brindó al programa La Mañana es la Primera que se emite por AM 550, Fany Mansilla manifestó: “La convocatoria siempre es bienvenida y hay gran expectativa, es lo que está buscando este espacio de una mesa de encuentro, donde se pueda generar esta propuesta. Esperemos que hoy podamos salir de la mesa con una propuesta que pueda debatirse con las asambleas”.



Además añadió: “Nosotros hemos planteado desde el inicio la importancia de una proyección anual en cuanto a la protección salarial. El planteo había sido en principio de un porcentaje bajo y después se pudo avanzar en el IPC para el semestre, y ahí fue rechazado. Buscamos también el adicional conocido como presentismo, lo que significa una proporción importante dentro del salario. Queremos una recomposición al sueldo básico. Hoy veremos qué se puede acordar”.



Consultada acerca de por qué cree que no se planteó un IPC anualizado, Mansilla señaló: “Lo planteado por el Gobierno tiene que ver con el contexto nacional. Lo que se dice es que hay variables económicas que condicionan la negociación. Nosotros entendemos que en todas las provincias se firmó el IPC semestral, pero creemos que el Ejecutivo está en condiciones de hacer un esfuerzo para que podamos tener una protección salarial”.



Finalmente, la conductora de ATEN concluyó: “Peligra el inicio de clases si no se consigue lo que buscamos. No es sencillo para los docentes no comenzar el ciclo lectivo. No nos da lo mismo, no queremos esta definición, pero es una posibilidad”.



