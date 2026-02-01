El Gobierno de Neuquén abrió una convocatoria destinada a abogadas y abogados para integrar el Cuerpo de Patrocinio Jurídico Gratuito para Personas en Situación de Violencia de Género, en el marco del cumplimiento de la Ley Provincial N° 3106. La iniciativa fue publicada este viernes en el Boletín Oficial y es impulsada por el ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, a través de la Secretaría de las Mujeres y Diversidad.

La convocatoria está dirigida a profesionales del Derecho con matrícula habilitada y vigente en la provincia, que cuenten con al menos dos años de ejercicio profesional y que, de manera preferente, tengan formación o experiencia en temáticas de género. Quienes resulten seleccionados deberán brindar asesoramiento legal y patrocinio jurídico gratuito a personas que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género.

Como parte del proceso, las y los postulantes deberán cursar y aprobar una capacitación obligatoria en Perspectiva de Género y Victimología, tras lo cual se conformará un orden de mérito por regiones: Confluencia, Comarca, Limay, Pehuén, Vaca Muerta, Lagos del Sur y Alto Neuquén.

La Ley 3106, sancionada en 2018 y reglamentada en 2020, establece que el Estado provincial debe garantizar el acceso a la justicia mediante la contratación de profesionales para el patrocinio gratuito de víctimas comprendidas en las leyes 2785 y 2786. En 2021 se conformó el primer cuerpo de abogadas, que durante 2025 estuvo integrado por cuatro profesionales y atendió 55 casos en distintas regiones de la provincia, tanto en el fuero penal como en el de Familia.

La secretaria de Mujeres y Diversidad, Lorena Barabini, destacó que fortalecer este cuerpo profesional fue una prioridad desde la creación del área y remarcó que el acceso al patrocinio jurídico sigue siendo una de las principales barreras para las personas que padecen violencia de género, especialmente aquellas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad económica, sean mujeres o personas de la diversidad.

El cumplimiento de esta ley también se enmarca en una Solución Amistosa firmada entre el Estado Argentino y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en relación con la causa de Ivana Rosales y sus hijas, en la que se determinó la vulneración de derechos durante un proceso judicial.

La postulación permanecerá abierta hasta el 24 de febrero. Entre los requisitos, se establece que las y los aspirantes no deben poseer antecedentes penales, no estar inscriptos en registros de personas denunciadas por violencia de género, no ser deudores de cuota alimentaria y no desempeñarse como trabajadores del Estado, con excepción de cargos docentes. La información completa sobre la modalidad de inscripción y contratación se encuentra disponible en el sitio oficial del ministerio.