Este domingo desde las 7.30 se dio inicio a la tercera edición del Triatlón de la Confluencia, una competencia deportiva que ya se consolidó en la agenda de eventos de la ciudad y que apunta a seguir creciendo a nivel nacional.

La prueba se desarrollará en el contexto de las actividades del mes de la Fiesta Nacional de la Confluencia y reunirá a atletas de distintas provincias del país. Alrededor de 300 deportistas participan en el evento que se desarrolla en la Isla 132. El recorrido comienza con 1500 metros de natación en el río Limay, continuará con 40 kilómetros de ciclismo por la avenida Mosconi y finalizará con 10 kilómetros de pedestrismo por el Paseo Costero.

Es por esto que entre las 7 y las 11 habrá cortes de tránsito temporarios, para garantizar la seguridad tanto de atletas como espectadores. Durante estas horas se verá afectada la circulación en la avenida Mosconi, desde Paimún hasta El Cholar, y en Obrero Argentino, desde Aguado hasta Linares.

Los cortes y derivaciones en la Avenida Mosconi son en Mosconi y Drury, El cholar, Solalique, Bejarano, Chaco, Saavedra, Petróleo, Anaya, Ignacio rivas, Gatica y Chanetton. También por Leguizamón, Lainez, Don Bosco, Misiones, La Pampa y San Luis.

También habrá cortes en Mosconi y Olascoaga, Corrientes, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Bahía Blanca y Linares.

Otros serán por Mosconi y Saturnino Torres, Tronador, Paimún y Primeros Pobladores.

En cuanto a los desvíos de la organización del evento, están ubicados en Mosconi y Pinamar, C. Purran, Remigio Bosch, Winter, Benigar, Aluminé y Moquehue.

Solicitan a los conductores comprensión y paciencia en caso de necesitar transitar por las calles mencionadas, ya que habrá presencia policial indicando por dónde desviarse para evitar interferir con el evento deportivo. Se solicita circular con precaución y en caso de ser posible evitar las zonas ya que habrá más demoras de lo normal.