El Gobierno provincial abrió la inscripción a las Becas Gregorio Álvarez, en el marco del plan Redistribuir Oportunidades, destinadas a estudiantes de todos los niveles educativos que se postulen por primera vez. El proceso comenzará el lunes 9 de febrero y se extenderá hasta el viernes 20, según el cronograma establecido por la Coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad.

La convocatoria está dirigida a niñas, niños y jóvenes de toda la provincia que cursen los niveles Inicial, Primario, Secundario, Terciario y Universitario, y que no hayan sido beneficiarios de esta beca en años anteriores. La inscripción se realiza de manera online, a través del sitio oficial www.becas.neuquen.gov.ar, donde deberá cargarse la documentación obligatoria correspondiente a cada nivel educativo.

Además, se informó que habrá un plazo extraordinario para la renovación de becas correspondientes al período 2024/2025, destinado a quienes no realizaron el trámite en diciembre de 2025. Esta instancia excepcional estará habilitada del lunes 23 al viernes 27 de febrero, y se aclaró que se trata de una oportunidad por única vez.

Entre los requisitos generales para acceder al beneficio en 2026 se encuentran: ser argentino o nacionalizado, acreditar al menos cinco años de residencia en la provincia, y tener hasta 35 años de edad. En cuanto a los ingresos, el grupo familiar deberá percibir un monto mensual igual o inferior a 4,5 veces el salario mínimo, vital y móvil de noviembre de 2025. En los hogares con más de tres integrantes en edad escolar, el tope podrá extenderse hasta 6,5 veces ese valor.

Desde el área recordaron que quienes no cuenten con recibo de sueldo deberán presentar la negativa de ANSES y una declaración jurada de ingresos por actividades no formales. En el caso de los niveles Inicial y Primario, el estipendio se abona una sola vez al año, y se percibe al inicio del ciclo lectivo 2026, una vez aprobada la solicitud.

Para estudiantes de nivel Secundario, la beca se paga en tres tramos durante el año. Aquellos que adeuden materias del ciclo 2025 tendrán plazo hasta febrero de 2026 para regularizar su situación y acceder al último desembolso. En tanto, los estudiantes de nivel Superior perciben la beca de marzo a marzo, siempre que mantengan el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Las consultas pueden realizarse por teléfono al 4494869, interno 7487, vía WhatsApp al 2996249470, o mediante los correos electrónicos becas@neuquen.gov.ar y becasnqn@gmail.com. Toda la gestión y carga de documentación se efectúa exclusivamente a través de la página www.becas.neuquen.gov.ar.