A partir del 1 de enero, los vecinos de la ciudad de Neuquén podrán disfrutar de un servicio de transporte especial destinado a facilitar el acceso a los balnearios de la ciudad durante la temporada de verano.

Así lo anunció Mauro Espinosa, Subsecretario de Transporte, en La mañana es de la Primera por A550, quien destacó la importancia de este sistema para garantizar la igualdad de oportunidades para todos los vecinos de la ciudad. Según explicó, el servicio de Cole al río, que se implementó el año pasado y se retoma con fuerza este verano, busca ofrecer una solución accesible y eficiente para quienes desean disfrutar de las costas y los ríos neuquinos, especialmente en los días de altas temperaturas.

"El objetivo es llegar a todos los sectores de la ciudad, desde la Colonia Nueva Esperanza, Sapere, Rincón de Emilio, hasta Valentina Norte rural, y permitirles a los vecinos disfrutar de nuestrosbalnearios", indicó Espinosa. Este sistema de transporte no solo brinda comodidad a los residentes, sino que también representa un avance en la integración y la inclusión, al acercar los puntos turísticos de la ciudad a aquellos que viven en zonas periféricas o de difícil acceso.

“Con esta propuesta llevamos un poco de igualdad a todos los vecinos de la ciudad. Poder hacer que vecinos de la Colonia Nueva Esperanza, Sapere, Rincón de Emilio, Valentina Norte rural, de los distintos sectores de nuestra ciudad, puedan ir a disfrutar de estos calores tan intensos que tenemos en nuestros balnearios, realmente nos llena de orgullo”, expresó Espinosa.

El servicio contará con 64 unidades distribuidas en diferentes líneas que cubrirán varios sectores de la ciudad. Entre ellas, se encuentran las líneas 3, 11, 17, 24 y 26, que se convertirán en protagonistas del verano. Además, otras líneas como la 5, 25 y 15, que están ubicadas a poca distancia de los balnearios, también estarán disponibles para los usuarios.

Espinosa subrayó que, a través de la aplicación Cole y las redes sociales de la Municipalidad, los vecinos podrán consultar todos los recorridos y horarios, facilitando así la planificación de los viajes.

"Este sistema no solo responde a una necesidad de transporte, sino que también representa un avance en la relación con los usuarios", señaló el subsecretario. Y añadió: "Años atrás, el vínculo con los vecinos era más distante, pero hoy tenemos un sistema que nos permite trabajar con eficiencia y brindar mejores beneficios a todos".

Neuquén, que se consolida como una ciudad de gran crecimiento y dinamismo, sigue apostando a la mejora de su infraestructura y la inclusión de todos los sectores en sus políticas públicas. En este contexto, Espinosa destacó el avance en la zona norte, en barrios como Valentina Norte rural, que experimentan un crecimiento exponencial en los últimos años. "Estamos trabajando para garantizar que todos los puntos de la ciudad, incluso los más alejados, cuenten con los servicios que necesitan", concluyó.