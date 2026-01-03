El nivel Inicial del Consejo Provincial de Educación (CPE) contará a partir del ciclo lectivo 2026 con un total de 45 Escuelas Infantiles en toda la provincia, tras la creación de ocho nuevos establecimientos. La medida surge de la transformación de jardines ya existentes y permitirá garantizar el acceso a la educación pública desde los 45 días de edad para cerca de 200 bebés, niños y niñas.

Desde 2026 funcionarán salas de uno y dos años en las Escuelas Infantiles N° 9 de Zapala, 12 de San Martín de los Andes, 16 de Chos Malal, 75 de Aluminé, 81 de Rincón de los Sauces y en las N° 14, 21 y 88 de la ciudad de Neuquén. Además, las autoridades anticiparon que el proceso de creación de nuevas instituciones continuará en los próximos meses.

La directora del nivel Inicial, Lorena Almendra, explicó que el objetivo de las Escuelas Infantiles es generar propuestas pedagógicas que favorezcan el descubrimiento, la experimentación y la construcción de aprendizajes desde los primeros años. En ese sentido, destacó que estos espacios constituyen el primer ámbito educativo institucionalizado para bebés, niñas y niños.

“El propósito de las Escuelas Infantiles es proponer diferentes situaciones de enseñanza que permitan descubrir, experimentar, crear y construir nuevos aprendizajes” y agregó que “constituyen el primer espacio pedagógico institucionalizado en el que se produce el encuentro intergeneracional y de cultura de bebes, niñas y niños”, expresó la funcionaria.

Almendra remarcó que en cada institución se trabaja de manera integral el desarrollo emocional, social, cognitivo, motriz y del lenguaje, a partir de una planificación docente que articula contenidos de distintos campos. También subrayó que enseñar en los primeros años implica sentar las bases del desarrollo integral de las infancias.

Desde el CPE señalaron que la ampliación fue posible gracias a inversiones en infraestructura, con la adecuación de espacios para el trabajo con bebés, la creación de nuevos cargos docentes y el refuerzo de partidas para funcionamiento y refrigerio. Las inscripciones para todas las Escuelas Infantiles se realizaron durante el mes de noviembre, con fechas diferenciadas según la edad de las salas.