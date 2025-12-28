Por segundo año consecutivo, la provincia de Neuquén logró acuerdos salariales anticipados con los gremios estatales y garantizó el inicio de clases en tiempo y forma. El gobernador Rolando Figueroa confirmó en declaraciones radiales que el ciclo lectivo 2026 comenzará el 25 de febrero, al tiempo que anticipó inversiones millonarias en tecnología educativa y la continuidad de obras de infraestructura escolar en todo el territorio provincial.

Acuerdos salariales anticipados

El mandatario provincial destacó los acuerdos firmados con los gremios ATE, ATEN, UPCN y UNAVP, y subrayó la importancia de haber adelantado la discusión paritaria.

En declaraciones radiales, Figueroa recordó que en 2025 se logró, por primera vez en más de una década, comenzar las clases sin demoras. “Fue una muy buena medida porque dio certeza a los vecinos de Neuquén”, afirmó, y explicó que esa experiencia motivó una nueva convocatoria anticipada para el próximo ciclo lectivo.

Incrementos y condiciones laborales

El gobernador señaló que la provincia realiza un “gran esfuerzo” para sostener los incrementos salariales mediante un esquema de actualización por IPC ponderado, el pago de sumas fijas y la provisión de ropa de trabajo.

También confirmó que los efectivos de la Policía de Neuquén percibirán los mismos incrementos y que se incorporó el pago de la indumentaria laboral, un beneficio que, según indicó, no se abonaba anteriormente.

Inicio del ciclo lectivo 2026

Figueroa remarcó que los acuerdos salariales adelantados permiten dar previsibilidad a las familias. “El 25 de febrero vamos a empezar las clases en la provincia de Neuquén”, aseguró, y destacó que esta definición temprana impacta en la organización de los hogares y del sistema educativo.

Inversión educativa y obras

Tecnología y robótica en las escuelas

En materia de inversión educativa, el gobernador anunció que la provincia destinará 11 millones de dólares a la compra de equipamiento informático y de robótica para todas las escuelas neuquinas.

Según explicó, se trata de una inversión única que cuenta con la intervención de Cancillería, lo que permite acceder a beneficios impositivos y reducir costos. El objetivo es fortalecer la enseñanza con tecnología en todo el sistema educativo provincial.

Infraestructura escolar

Figueroa también puso en valor las obras que se están ejecutando en distintos puntos de la provincia. Indicó que se están construyendo y mejorando 85.000 metros cuadrados de edificios escolares, con el foco puesto en ampliar la capacidad, mejorar las condiciones edilicias y erradicar las escuelas tráiler.