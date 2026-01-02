A partir de este año, la Subsecretaría de Tecnología Educativa y Modernización, en colaboración con el Consejo Provincial de Educación (CPE), iniciará la digitalización de las postulaciones para el acceso al transporte escolar en toda la provincia. Este cambio forma parte del proceso de modernización del Estado y de las políticas de transformación digital que impulsa el Ministerio de Educación.

La nueva modalidad permitirá a las familias realizar la inscripción al servicio a través de una declaración jurada digital disponible en el Portal Único. Este sistema automatizado facilitará la recolección de información precisa sobre los estudiantes que requieren el servicio, su ubicación geográfica y los establecimientos educativos a los que asisten. De esta manera, se podrá conocer de manera más efectiva cuántos estudiantes demandan transporte escolar en cada zona, optimizando la distribución del servicio.

Una de las innovaciones más importantes de este sistema es la inclusión de validaciones automáticas, que asegurarán el cumplimiento de los requisitos establecidos y garantizarán que el servicio se destine a quienes realmente lo necesiten. Esta nueva herramienta promete mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión del transporte escolar en la provincia.

Asistencia territorial para las familias

Para asegurar la plena implementación del sistema, los distritos educativos brindarán asistencia en todas las regiones de la provincia, incluidas las localidades más remotas. El objetivo es acompañar a las familias que enfrenten dificultades para completar el trámite digital, garantizando que ninguna familia quede excluida del proceso.

El Ministerio de Educación informó que la licitación del transporte escolar para el ciclo lectivo 2026 comenzará con los datos recabados en los actuales formularios en formato papel. Sin embargo, una vez habilitado el sistema digital, todos los tutores deberán completar nuevamente la inscripción a través del Portal Único, según el nuevo procedimiento establecido.