Este fin de semana después de Navidad, la capital neuquina registró temperaturas desde los 30° hasta los 35°, con un sábado y domingo de ola de calor y sin viento, algo que los diferenció de los demás días.

A partir de esto, los balnearios registraron una masiva concurrencia, con un balance positivo en términos de organización, prevención y uso responsable de los espacios habilitados.

Al respecto, el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, señaló que “hubo una numerosa concurrencia de gente y mucha actividad en el agua”. En ese sentido, remarcó que cada vez más vecinos y vecinas eligen los sectores habilitados y concurren con mayor conciencia sobre la seguridad.

“La gente está tomando más confianza con el río, que es la idea. Vemos más elementos de seguridad y más presencia en los balnearios habilitados,algo que también se logra gracias a la comunicación clara sobre cuáles son los lugares seguros”, explicó.

Baggio destacó que aunque el comportamiento general fue bueno, continúan registrando rescates y numerosas acciones preventivas. “El río está bajo, la gente se anima un poco más, quiere cruzar a la isla o nadar en zonas donde no se hace pie. Ahí aparece el rol fundamental de los guardavidas, que están para prevenir y asistir”.

Por su parte, el director Operativo de Balnearios, Gabriel Rambado, contó que “el 25 nos sorprendió la convocatoria, con un estimado de alrededor de 35 mil personas en todo el recorrido costero, incluyendo también los clubes que cuentan con servicio de guardavidas municipales”. El relevamiento contempla la franja horaria completa, de 10 a 21.

En relación con el sábado y domingo, Rambado señaló que ambos días fueron muy concurridos, con parrillas colmadas y mayor movimiento hacia la tarde. “Durante la mañana había menos gente en el agua, pero a partir de las cinco de la tarde se da el pico, cuando se intensifican las tareas de prevención y rescate. Es lo que suele pasar en jornadas de mucho calor”, explicó.

De cara al próximo fin de semana y a los festejos de Año Nuevo, ambos funcionarios anticiparon que se espera una afluencia similar. “Desde muy temprano, a partir de las 10 del primero de enero, los guardavidas estarán trabajando en la costa del Limay para garantizar la seguridad”, finalizaron.