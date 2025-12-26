Con la llegada de las altas temperaturas y el aumento de vecinos y visitantes que buscan refrescarse en la costa, la Municipalidad de Plottier lanzó un fuerte mensaje preventivo para evitar accidentes en el agua. Desde la comuna recordaron que la ciudad no cuenta actualmente con balnearios habilitados, por lo que ninguna zona reúne las condiciones de infraestructura ni seguridad necesarias para el baño recreativo.

En este contexto, aclararon que los puestos de guardavidas cumplen una función estrictamente preventiva, lo que significa que no se trata de áreas seguras ni autorizadas para nadar. La advertencia apunta a generar conciencia sobre los riesgos que implica ingresar al agua en sectores no habilitados.

Desde el municipio explicaron que las zonas no habilitadas presentan un riesgo mayor debido a la presencia de corrientes impredecibles, profundidades variables y la falta de servicios de emergencia integrales, lo que puede agravar cualquier situación de peligro.

La campaña de concientización impulsada por la Subsecretaría de Deportes y Recreación, junto al equipo de guardavidas, tiene como consigna central: “Vigilá a tus hijos cerca del agua”. Las autoridades subrayaron que “un segundo basta” para que ocurra un accidente, especialmente cuando hay menores involucrados.

Uno de los ejes principales del mensaje preventivo está vinculado al consumo de alcohol. Desde el área municipal advirtieron que beber en exceso disminuye la atención y los reflejos, un factor crítico cuando se tiene a cargo el cuidado de niños en entornos acuáticos.

“El espejo de agua requiere atención permanente. No alcanza con estar cerca: se necesita una mirada activa del adulto responsable para poder reaccionar de manera inmediata ante cualquier eventualidad”, señalaron desde el equipo de guardavidas.

Finalmente, desde la Municipalidad de Plottier reiteraron el pedido a la comunidad para respetar las recomendaciones, evitar conductas de riesgo y priorizar el cuidado propio y de terceros, especialmente durante la temporada de calor, cuando se incrementa la concurrencia a las zonas costeras.