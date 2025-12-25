Los balnearios de la ciudad de Neuquén se preparan para la llegada de miles de visitantes que buscarán un lugar de esparcimiento y diversión durante este jueves feriado, en medio de los festejos por navidad y año nuevo. Desde la municipalidad, anunciaron el despliegue de un operativo especial que incluye 163 guardavidas y más de 350 personas dedicadas a la limpieza y mantenimiento del paseo costero. El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana del municipio, Francisco Baggio reveló que dispusieron de personal adicional en los turnos mañana y tarde, para reforzar zonas consideradas peligrosas.

El funcionario del gabinete municipal anticipó que el dispositivo de seguridad comenzará a las 10 de la mañana y estará compuesto por un sistema integral de emergencias específicos. Baggio afirmó que estará disponible todo el equipo náutico, incluidas las motos de agua, los semirrígidos, el sistema de comunicación que vincula a todos los espacios de recreación acuática. Además, reveló que todos los balnearios de la capital estarán cardioprotegidos y detalló que habrá un desfibrilador a disposición del sistema de emergencias y otro en el equipo náutico. Recordó que esta medida involucra equipos y profesionales guardavidas, dispuestos para trabajar en forma permanente durante las fiestas.

Baggio recordó a los visitantes, disfrutar del paseo costero con precaución y recomendó “acercarse, recorrerlo, pasear, sentarse a tomar unos mates o contemplar el paisaje” pero remarcó que, en caso de decidir ingresar al agua, “hacerlo únicamente en los balnearios habilitados”. Los espacios autorizados son Albino Cotro; Gustavo Fahler; Sandra Canale; Solalique y Valentina. Recordó que hay otras zonas cubiertas con guardavidas, como la Isla Verde, la Isla 132 y la playa sobre calle Linares.

La municipalidad implementó también un operativo preventivo de tránsito, que se lanzó en la madrugada de este miércoles: “Habrá personal en las calles que realizarán tareas preventivas, controles aleatorios, controles fijos y por supuesto de alcoholemia”, reveló Baggio y aconsejó evitar el consumo de alcohol antes de conducir. En ese sentido, el funcionario lamentó que todos los años en estas fiestas, se suelen dar números importantes de alcoholemias positivas.