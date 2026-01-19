Este lunes la Municipalidad de Neuquén anunció un nuevo beneficio impositivo destinado directamente a los vecinos y vecinas de la ciudad: quienes compren un vehículo 0 km en concesionarias radicadas en Neuquén accederán a ocho meses de patente automotor gratuita.

La medida fue anunciada por el intendente Mariano Gaido con el objetivo de favorecer a quienes compran un auto nuevo y, al mismo tiempo, fortalecer el comercio local.

Gaido explicó que el eje central de la decisión es el beneficio directo para los neuquinos y neuquinas. “Esta medida está destinada a favorecer, a promocionar y a acompañar el crecimiento y la venta de unidades 0 km en los que es el comercio neuquino”, afirmó

Además se aclaró que se trata de una política pensada para quienes viven en la ciudad y realizan sus compras en concesionarias locales. El intendente detalló el alcance del beneficio y destacó su carácter diferencial:

“Esto es único en el país. Es la única ciudad del país que tiene este beneficio y ya teníamos seis meses, pero ahora le hemos adicionado los ocho meses y con una condición importante, que compren esa unidad 0 km en la ciudad de Neuquén”.

El intendente sostuvo que la medida implica una inversión concreta del Estado municipal para impulsar la actividad económica.

“Es una apuesta muy fuerte al crecimiento económico y al crecimiento de las ventas que van a suceder en la ciudad de Neuquén y además una inversión del Estado municipal en 2.000 millones de pesos que tiene que ver con el beneficio impositivo que tienen hoy todos quienes lleven adelante venta de unidades 0 km en la ciudad Neuquén capital”, explicó.

Reiteró además que la condición clave es que el beneficio alcanza exclusivamente a quienes compren vehículos 0 km en concesionarias radicadas en la ciudad y para residentes neuquinos.

El secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, detalló que la iniciativa busca que esos recursos vuelvan a circular en la economía local y generen desarrollo económico en la ciudad.

“El costo fiscal es de 2000 millones de pesos, pero siempre decimos que una medida de alivio fiscal de estas características no hay que temer. Esta es una verdadera reducción impositiva. Esto sí es eliminar impuestos, porque esos 2.000 millones de pesos se van a incorporar al sector privado a través de la venta de vehículos 0 km de neuquinos y neuquinas”, indicó.

Schpoliansky señaló que el trámite se realiza de manera directa al momento del patentamiento del vehículo 0 km, una vez concretada la compra.

La opinión de los privados tras el anuncio

Desde el sector privado, Pablo Allende, representante de la concesionaria Piré Rayén, afirmó que “tiene un impacto directo sobre los neuquinos. Los que viven acá directamente reciben el beneficio de ocho patentes, que no es poca cosa”.

Allende remarcó que el beneficio está claramente orientado al compre local, ya que alcanza únicamente a concesionarios radicados en Neuquén, que facturan en la ciudad y venden a clientes neuquinos.

Por parte del concesionario Nippon Car, Edgardo Aguirre, agradeció al intendente por la decisión y explicó que beneficia a quienes compran en los comercios neuquinos y que pone en una mejor posición a los negocios locales frente a los concesionarios de Buenos Aires.

“Es sumamente importante para nosotros en un contexto donde la competencia es muy agresiva. La merma que tuvimos en la venta es grande y esto se agradece mucho”.