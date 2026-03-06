La casa de Gran Hermano volvió a convertirse en escenario de un momento inesperado que mezcló emociones, vínculos personales y juego. Esta vez, la protagonista fue Luana Fernández, quien tomó una decisión que sacudió tanto a sus compañeros como a quienes siguen el reality desde afuera. En medio de rumores sobre su cercanía con otro participante, la jugadora decidió hablar públicamente y dejar un mensaje que cambió por completo su situación sentimental.

Desde hace varios días, dentro de Gran Hermano algunos participantes venían comentando la evidente complicidad entre Luana Fernández y Franco Zunino. Entre charlas largas, risas compartidas y gestos de cercanía, varios compañeros empezaron a insinuar que entre ellos había algo más que simple afinidad. En una conversación grupal, uno de los integrantes del reality fue directo al punto y lanzó la pregunta que terminó desatando todo: “Luana, ¿cómo va el romance?”. La jugadora reaccionó rápido y respondió: “¿Qué romance?”, intentando bajar el tono de las especulaciones.

En medio de ese clima, alguien lanzó una frase que reflejaba lo que varios pensaban: “Se gustan mucho”. El comentario generó risas, miradas cómplices y también cierta incomodidad para Luana Fernández, que desde su ingreso al programa había contado que estaba en pareja fuera del reality.

La tensión aumentó cuando el propio Franco Zunino habló sin rodeos sobre lo que sentía. Durante una charla más íntima, el participante dejó escapar una frase que no pasó desapercibida: “Yo si fuera por mí te como la boca acá, nomás. Pero bueno, vos estás ahí”. Frente a esa confesión, Luana trató de poner un límite claro para no complicar la situación que tenía afuera de la casa. “Nos estamos conociendo en el juego”, respondió, intentando mantener el vínculo en un terreno más ambiguo.

En varias conversaciones privadas, algunos compañeros le sugirieron que pensara qué quería hacer realmente con su relación. Una de esas charlas terminó marcando un punto de quiebre cuando escuchó una reflexión que la dejó pensando: “Es muy raro todo, pero capaz que están hace tanto tiempo que la relación se gastó”.

Finalmente, Luana Fernández decidió enfrentar el tema de manera directa. Se sentó en el sector del streaming y habló para el exterior, con un mensaje dirigido especialmente a su pareja. “Espero que le hagan llegar este mensaje a mi novio”, comenzó. Luego explicó su decisión con total honestidad: “Yo te dejo el camino libre para que realmente hagas lo que tengas que hacer y reencontrarnos cuando yo salga de acá, sea en el tiempo que sea”.

La participante también contó qué la llevó a tomar esa determinación mientras permanece aislada en Gran Hermano. “Quiero estar tranquila mentalmente, realmente hoy lo elijo a estar pensando ‘¿qué estará haciendo mi novio? ¿Me estará cagando?’”, confesó. En medio de ese descargo también dejó palabras de agradecimiento hacia su relación: “Espero que estés bien. Gracias por todo lo que me diste, por ayudarme”.

Antes de cerrar el mensaje, Luana dejó en claro que no quería arrastrar una culpa: “No quiero cargar con un peso que si en algún momento pasa algo, decir ‘me siento una mierda porque lo estoy cagando, porque estoy sintiendo cosas por otra persona’”. Y completó: “Que sea lo que tenga que ser. Yo lo dejo todo en manos del destino. Vine a jugar y voy a llevar el juego en mi mente y en mi corazón 24/7”.