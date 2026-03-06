Latas, pañales, ropa y hasta cargadores de celulares fueron parte de los residuos hallados en un operativo de limpieza entre el río Correntoso y Bahía Brava. La intervención busca generar conciencia sobre el cuidado de uno de los paisajes más visitados de la región.

En una postal que mezcla compromiso ambiental y una fuerte llamada de atención, personal del cuerpo de guardafaunas y brigadistas de Incendios Forestales llevó adelante un operativo de limpieza en la costa del lago, donde recolectaron distintos tipos de residuos abandonados por visitantes.

La intervención se realizó en el tramo comprendido entre la desembocadura del río Correntoso y el sector del puerto en Bahía Brava, uno de los espacios naturales más frecuentados tanto por residentes como por turistas.

Durante la jornada, los equipos lograron reunir ocho bolsas de basura que habían sido arrojadas en la zona. Entre los residuos encontrados aparecieron latas de cerveza, botellas, envases tetra, ropa interior, pañales, toallitas femeninas, calzado, medias e incluso cargadores de teléfonos celulares.

El operativo no sólo tuvo como objetivo limpiar el sector, sino también visibilizar una problemática que se repite en distintos puntos de la costa del lago: el impacto de los residuos en entornos naturales que son utilizados como espacios recreativos.

Desde el cuerpo de guardafaunas explicaron que este tipo de intervenciones busca mantener limpio el entorno natural y generar conciencia sobre la importancia de cuidar los espacios públicos y las áreas naturales protegidas.

Además, adelantaron que la intención es replicar estas jornadas de limpieza en otros sectores del lago donde también se detectó acumulación de basura.

Entre los lugares que se encuentran bajo evaluación para futuros operativos se mencionan la zona de Manzano y el sector del arroyo Piedritas, áreas donde en las últimas semanas también se registró presencia de residuos en la costa.

Las autoridades remarcaron que mantener estos paisajes en buenas condiciones no depende únicamente de los organismos de control, sino también de la responsabilidad de quienes los visitan.

El mensaje es claro: la naturaleza no es un basural. Cada botella, cada lata o cada envoltorio que se deja atrás termina alterando uno de los paisajes más valiosos de la región. Por eso, desde los equipos que participaron del operativo insistieron en una consigna simple pero clave: si se lleva algo al lago, también hay que llevarse la basura de regreso.