Los rumores de romance explotaron casi al mismo ritmo que las declaraciones. Luciana Salazar decidió romper el silencio y contó, con lujo de detalles, cómo fue su primer encuentro con Ramiro Marra, un cruce inesperado que ocurrió en un contexto relajado y que terminó generando risas, recuerdos compartidos y una ola de especulaciones que ella misma se encargó de aclarar.

Al aire de TN Central, Luciana Salazar puso en palabras cómo se dio ese primer acercamiento. “Todo esto fue ayer. Lo vi por primera vez ayer en un restaurant en el que había mucha gente conocida. Él se acercó a saludar muy educadamente, se presentó, se sentó a charlar. Yo estaba con una amiga mía y nos matamos de risa”, relató, dejando en claro que el clima fue distendido desde el inicio.

El diálogo fluyó rápidamente y tomó un giro inesperado hacia el pasado. “Me empezó a contar anécdotas de la infancia que yo ni me las acordaba. Nos empezamos a matar de risa y teníamos gente conocida en común. Compartíamos colegio, él iba al de hombres y yo al de mujeres”, explicó, sorprendida por la cantidad de recuerdos que aparecieron en esa charla improvisada.

Ese intercambio terminó siendo clave para que la noche tomara otro color. “Fue muy divertido, me hizo la noche porque me trajo recuerdos lindos de esas épocas. Fue eso. Él me empezó a seguir y yo lo empecé a seguir educadamente”, contó Luciana Salazar, marcando que el vínculo, por ahora, se mueve en un plano amable y sin apuros.

Durante la conversación televisiva, surgió también una referencia inevitable a su pasado sentimental. Según contó la modelo, Ramiro Marra no esquivó el tema y fue directo: “Me dijo ‘justo la otra vez me lo crucé a tu ex’. Ese comentario me lo hizo”, reveló, sin dramatizar el momento pero confirmando que la charla fue amplia y sin temas prohibidos.

Consultada sobre si existe posibilidad de una segunda cita, Luciana Salazar fue clara respecto a su forma de vincularse. “Yo soy chapada a la antigua, si no me lo presentan yo no voy para adelante. Obviamente, pulgar 100% para arriba porque me hizo la noche. Me hizo recordar una etapa de mi vida hermosa”, aseguró, dejando una puerta entreabierta.

De todos modos, buscó bajar un cambio a las versiones que ya hablan de romance confirmado. “No estamos saliendo. Fue algo muy espontáneo. Se acercó amorosamente a saludar y nos quedamos charlando, hablamos de todo, hasta de política”, aclaró, y cerró sorprendida por la repercusión: “A mí esto me sorprendió. No quiero que se especule con algo que no es. Nos conocimos ayer por primera vez”.