Los rumores comenzaron casi en silencio, pero crecieron con fuerza dentro y fuera de MasterChef Celebrity. El vínculo entre Evangelina Anderson e Ian Lucas despertó curiosidad inmediata, sobre todo por la química que se percibe en pantalla. Frente a las versiones que empezaron a circular, el cantante decidió hablar con calma y poner en palabras qué lugar ocupa ella en su vida.

En diálogo con Puro Show, Ian Lucas eligió un tono sereno y lejos del escándalo. Sin negar la buena sintonía, explicó cómo recibe el interés del público por verlos juntos. “Está lindo el shipeo, me divierte. Eva es una persona increíble y para el programa es súper divertido, pero somos compañeros. La pasamos muy lindo”, aseguró, marcando el límite entre fantasía y realidad.

Cuando le preguntaron qué le genera Evangelina Anderson en lo personal, el músico fue aún más directo, sin rodeos ni doble discurso. “Para mí es una persona hermosa. La paso re bien”, expresó, dejando ver una admiración genuina que no necesariamente implica un romance, pero sí un vínculo cuidado y respetuoso.

Con el correr de los días, las redes también sumaron una capa incómoda: las críticas por la diferencia de edad entre ambos. Lejos de esquivar el tema, Ian Lucas decidió enfrentarlo con sinceridad y sin suavizar sus palabras. “Hay mucho prejuicio. Si fuera al revés, si yo tuviera su edad y ella fuese más chica, me aplauden”, reflexionó.

En ese mismo sentido, dejó en claro que ese tipo de comentarios no condicionan su manera de vincularse. “La verdad, eso me chupa un huevo, lo de la edad me parece una boludez”, lanzó, evidenciando que no está dispuesto a cargar con miradas ajenas ni juicios externos sobre una relación que, al menos por ahora, es solo compañerismo.

Más allá de la simpatía y la complicidad que se ve al aire, Ian Lucas se ocupó de bajar cualquier expectativa exagerada. “Tengo mucho respeto hacia ella, está en el medio de muchas cosas. No pasa nada, somos compañeros”, aclaró, priorizando el contexto personal que atraviesa Evangelina Anderson y evitando alimentar falsas ilusiones.

Por ahora, el vínculo entre Ian Lucas y Evangelina Anderson se mueve en un terreno sutil, donde hay buena onda, risas compartidas y cuidado mutuo. Si ese lazo crece o no, el tiempo lo dirá. Mientras tanto, él eligió una postura sensible y honesta: disfrutar el presente sin forzar etiquetas que hoy no existen.