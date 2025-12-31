YPF comenzó a implementar en Neuquén capital su primer sistema de autodespacho de combustible, una modalidad que permite a los usuarios cargar nafta o gasoil sin la asistencia de un playero. La iniciativa, que funciona como prueba piloto, marca un cambio en la experiencia cotidiana de carga y apunta a sumar rapidez y autonomía.

El sistema ya está operativo en la estación de servicio ubicada en Illia e Islas Malvinas, donde conviven los surtidores tradicionales atendidos por personal y un surtidor exclusivo para autodespacho. De esta manera, cada cliente puede elegir entre la atención habitual o la carga independiente, según su preferencia.

Cómo funciona el autodespacho de YPF

Para utilizar esta modalidad, el conductor debe escanear un código QR identificado con color azul desde el interior del vehículo. A partir de ese momento, todo el procedimiento se realiza a través de la aplicación oficial de YPF, disponible para celulares.

El primer paso es aceptar un protocolo de seguridad, donde se detallan advertencias y recomendaciones para una carga segura. Luego, el usuario selecciona el tipo de combustible, define el monto a cargar —con un tope máximo de 80 mil pesos— y realiza el pago digital, que se procesa automáticamente desde la app. Recién después de completar estos pasos, el surtidor queda habilitado para iniciar la carga.

Por el momento solo en una estación de servicio funciona esta modalidad de despacho de combustible.

Desde la estación aclararon que no está permitido cargar sin límite, ya que el sistema exige definir previamente un monto. Además, el uso del teléfono celular está autorizado únicamente durante el pago: una vez comenzada la carga, no puede manipularse el dispositivo.

Seguridad y acompañamiento

YPF explicó que estas restricciones responden a normas de seguridad, ya que el uso del celular durante la manipulación de la manguera puede generar riesgos. En determinadas condiciones, los teléfonos emiten radiación que podría provocar descargas o incluso principios de incendio.

Si bien el sistema fue diseñado para ser simple e intuitivo, el personal de la estación permanece atento para asistir a los usuarios ante cualquier duda. No obstante, remarcaron que el autodespacho solo está habilitado para quienes utilizan pagos digitales, ya que todo el proceso se realiza exclusivamente desde la aplicación.

Los pasos para el autodespacho de combustible.

Una modalidad que empieza a sumar usuarios

Según señalaron desde la estación, el autodespacho comienza a ganar adeptos, especialmente en horarios de alta demanda. La rapidez del sistema y la posibilidad de evitar esperas aparecen como los principales atractivos.

“Hay muchos clientes que son ágiles: cuando ven los surtidores tradicionales ocupados, se derivan al autodespacho y cargan”, explicaron desde la playa de carga, reflejando cómo esta nueva modalidad empieza a integrarse a la rutina diaria de quienes circulan por Neuquén.