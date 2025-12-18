Un dato simple que evita dolores de cabeza

Durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, las estaciones de servicio en todo el país trabajarán con horarios especiales. La información fue difundida por la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) y apunta a ordenar la atención durante las noches festivas.

Saberlo con tiempo puede ahorrar discusiones, apuros de último momento y más de una caminata innecesaria.

Cuándo cierran las estaciones de servicio

Según lo informado por CECHA y en línea con la mayoría de los convenios colectivos del sector, las estaciones no atenderán al público general durante la noche y la madrugada en estas fechas clave:

Nochebuena y Navidad: desde las 22 del martes 24 hasta las 6 del miércoles 25 de diciembre.

Nochevieja y Año Nuevo: desde las 22 del martes 31 de diciembre hasta las 6 del miércoles 1° de enero.

En ese lapso, no se podrá cargar combustible de manera habitual.

Qué servicios sí estarán garantizados

Aunque las estaciones permanezcan cerradas para el público general, habrá un servicio de guardia activo destinado exclusivamente a vehículos esenciales y de emergencia.

Esto incluye ambulancias, bomberos, fuerzas de seguridad y otros organismos de asistencia pública, que contarán con atención durante toda la franja horaria restringida.

El consejo que se repite todos los años (y siempre sirve)

Desde la entidad que nuclea a las estaciones de servicio recomendaron anticiparse para evitar inconvenientes durante las celebraciones.

“Ante este horario especial, CECHA recomienda a los conductores y usuarios en general planificar con anticipación y cargar combustible antes de las 22 de las fechas mencionadas, asegurando así su movilidad y evitando inconvenientes durante las festividades”, señalaron.

Dicho en simple: cargar antes, festejar después.

Para tener en cuenta antes de salir

Si vas a viajar, moverte entre reuniones o simplemente querés evitar sobresaltos, la clave es no dejar el tanque para último momento. Un dato chico, pero útil, que suele circular cada año en los grupos familiares cuando ya es tarde.

Esta vez, llega con tiempo.