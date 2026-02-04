Dos personas fueron detenidas luego de haber protagonizado un incidente vial, pero no por haber cometido alguna infracción de tránsito sino porque estaban sospechados de protagonizar un robo en la zona del balneario Fahler. Una vecina había denunciado que en inmediaciones de calles Los Cipreses y Río Senguer, los sujetos rompieron uno de los vidrios de su camioneta y robaron un bolso que tenía documentación y tarjetas personales.

Personal policial de la Comisaría Segunda intervino luego del aviso, y a partir de una alerta emitida por personal de la Metropolitana, lograron localizar a los sospechosos en calle Leguizamón a la altura de plaza Literaria. El vehículo fue reconocido gracias al aporte de un testigo que dio las características del rodado.

El automóvil fue ubicado tras protagonizar un siniestro vial y en ese momento identificaron a los ocupantes. Se trataba de un hombre mayor de edad, quien fue demorado, y de un menor que lo acompañaba y quedó a disposición de personal especializado en Niñez y Adolescencia. La intervención de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos dispuso también el secuestro del vehículo.

En la requisa del automóvil, se pudo dar con la totalidad de los elementos denunciados, los cuales fueron restituidos a la damnificada.