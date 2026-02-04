En la semana del clásico frente a Huracán, San Lorenzo confirmó la renovación de contrato para Damián Ayude. El entrenador, que tenía vínculo vigente pero con el contrato anterior de DT de la Reserva, recibió una mejora salarial además de la extensión hasta el 31 de diciembre de 2026. El Ciclón anunció la noticia por intermedio de sus redes sociales.

La firma del nuevo contrato se realizó en el Palco Oficial del estadio Pedro Bidegain, con la presencia del presidente Sergio Costantino y el secretario Martín Saiz. Ayude, quien fue ayudante de campo de Fernando Batista en la Selección Argentina Sub-20, llegó a San Lorenzo en abril de 2024 para dirigir el equipo de Reserva después de la salida de Leandro Romagnoli al primer equipo en lugar de Rubén Darío Insúa.

Un año después, en una situación similar, fue el actual DT del Ciclón el que asumió como entrenador del primer equipo tras la renuncia de Miguel Ángel Russo, quien dejó el club para sumarse a Boca. En junio de 2025 firmó un contrato por una temporada que estaba próximo a vencer al finalizar el Torneo Apertura de ese año, y la CD tomó la decisión de que continúe, por lo menos, hasta fin de año.

Desde que comenzó su ciclo al frente del primer equipo, con un triunfo por penales ante Quilmes en Copa Argentina, Ayude lleva dirigidos 22 partidos, con un registro de ocho victorias, siete empates y siete derrotas, lo que representa una efectividad del 46,97%. Con un equipo compuesto en gran parte por juveniles que también dirigió en Reserva debido a las complicaciones económicas de San Lorenzo, y recién en este mercado de pases tuvo la chance de hacer incorporaciones luego de que el club de Boedo levantase las múltiples inhibiciones en su contra.