La Legislatura definió que la apertura de sesiones ordinarias se realizará desde las 9.30

Esta mañana se llevó a cabo la sesión preparatoria en la Legislatura de Neuquén, luego de la cual se definieron algunos puntos de cara al comienzo del período de sesiones ordinarias 2026 y al primer encuentro que se realizará este domingo 1 de marzo.



En primer lugar, los diputados votaron por mayoría que este año se realizarán sesiones ordinarias los días miércoles y jueves a las 10.00, tal como ocurrió en el 2025.



Con respecto a la sesión que dará paso al comienzo del período ordinario 2026, se llevará a cabo este domingo 1 de marzo a partir de las 9.30. Está previsto que el gobernador Rolando Figueroa brinde su discurso tradicional alrededor de las 10.00.

A propósito del contenido del discurso que dará el mandatario patagónico, MejorInformado pudo saber que lo tiene reservado él mismo y que no quiere que se filtre nada antes del domingo.



Habrá una Comisión de Recepción al Gobernador que estará integrada por los diputados Ernesto Novoa, Yamila Hermosilla, Luz Ailín Ríos (Comunidad), Gabriel Álamo, Ramón Fernández, Juan Sepúlveda, Ludmila Gaitán, Daniela Rucci (MPN), Francisco Lepore (Avanzar), Alberto Bruno (Fuerza Libertaria), Marcelo Bermúdez, Mercedes Tulián (PRO-NCN), Gisselle Stillger (Arriba) y César Gass (Juntos por el Cambio).



Finalmente, se definió que las vicepresidencias primera y segunda de la Legislatura continúen en manos de Zulma Reina (Comunidad) y Daniela Rucci (Movimiento Popular Neuquino) respectivamente.



