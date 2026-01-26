La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, destacó que “los resultados que estamos viendo en esta temporada tienen que ver con una decisión clara de gestión: trabajar de manera articulada entre el Estado y el sector privado, cuidar nuestros recursos naturales y generar condiciones para que el turismo siga creciendo de forma sostenida”.



En ese sentido, remarcó que “el turismo es hoy la segunda economía de la Provincia, genera empleo local y movimiento en todas las regiones, y su crecimiento está directamente vinculado a la inversión en infraestructura, conectividad y planificación”.



Por su parte, el presidente de NeuquenTur, Gustavo Fernández Capiet, realizó un balance de la temporada turística y señaló una mejora sostenida en los indicadores a partir de los últimos meses. “Desde noviembre empezamos a notar que se acomodaron los índices de ocupación y la circulación de turistas, algo que se reflejó con fuerza en la primera quincena de enero”, detalló.



En ese sentido, precisó que “la ocupación promedio en toda la Provincia subió aproximadamente un 8% respecto del año pasado”, y subrayó que el nivel de reservas proyectadas presenta un piso “muy superior al del año anterior”, lo que permite anticipar un cierre de temporada favorable.



El presidente de NeuquenTur también vinculó estos resultados al contexto regional y a las políticas implementadas. “Entendemos que detrás de esto hay fruto del esfuerzo del año pasado y también un equilibrio cambiario que ayuda mucho a los destinos de frontera como el nuestro”, explicó, al tiempo que valoró la normalización del tránsito fronterizo con Chile.



Asimismo, destacó el impacto de la inversión pública en infraestructura. “La conectividad vial, la conectividad vinculada a la comunicación y las obras en marcha nos dan un buen piso de arranque para la temporada”, sostuvo, y expresó expectativas positivas de cara al balance final del verano.



En relación con el aeropuerto Chapelco, Fernández Capiet remarcó su carácter estratégico para el desarrollo turístico e informó que “la primera etapa de la obra está en un 70% y, aunque el contrato prevé su finalización a fines de abril, se está trabajando para adelantar los plazos y avanzar luego con la ampliación del área de embarque y desembarque”, detalló.



Desde su cartera, el subsecretario de Turismo, Sergio Sciacchitano, valoró la participación del Ministerio en una nueva edición de la Expo Rural. “Volver a la Rural es importante porque nos permite promocionarnos ante un segmento con mucha convocatoria de distintas partes del país”, afirmó. “Estamos teniendo niveles de ocupación por encima del 90%, y en Junín de los Andes la ocupación es plena”, indicó y señaló que eventos de esta magnitud “siguen marcando un ritmo importante para la temporada”.



Finalmente, la ministra Esteves subrayó que “los datos de ocupación, conectividad y reservas muestran una tendencia positiva que se viene consolidando”. Y agregó: “Esto no es casualidad, es el resultado de una política que integra turismo y ambiente, que invierte en rutas, aeropuertos y servicios, y que entiende que el desarrollo debe ser equilibrado, con reglas claras y con un Estado presente que acompañe al sector privado y a las comunidades”.

