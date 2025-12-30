Llegando al final del 2025, la Municipalidad de Neuquén anunció que durante este año avanzaron ampliamente en la regulación del transporte de pasajeros mediante aplicaciones digitales, con el objetivo de garantizar seguridad a los vecinos y asegurar condiciones equitativas para quienes prestan el servicio.

A partir de la implementación de la ordenanza vigente, el municipio ordenó una actividad que hasta entonces funcionaba de manera informal y que ahora alcanza más de 300 conductores regulados.

El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, explicó que el proceso de implementación de plataformas de intermediación del transporte se desarrolló durante la segunda parte del año y permitió avanzar en un esquema regulado.

“A mediados de noviembre ya tuvimos una compañía interesada y funcionando en la ciudad de Neuquén, como es la compañía Cabify. La verdad que viene funcionando con muy buena dinámica”, señaló.

Como resultado de este proceso “estamos arriba de los 300 conductores que se han suscripto a esta plataforma de intermediación”, destacó Espinosa. Indicó que “casi el 52% de esos conductores son taxistas o remiseros”. Esto permitió que el sistema tradicional se integre a las nuevas modalidades de despacho de viajes, fortaleciendo el servicio regulado.

Recuerdan que Cabify es actualmente la única aplicación de intermediación del transporte habilitada para operar en la ciudad, ya que cumplió con todos los requisitos establecidos por la normativa municipal, incluyendo la inscripción formal, la habilitación de vehículos, la documentación de conductores y los seguros obligatorios.

Mientras tanto, la Municipalidad intensificó los controles en la vía pública sobre las aplicaciones no habilitadas. El subsecretario reiteró que Uber continúa siendo ilegal en Neuquén, ya que nunca inició los trámites exigidos por la ordenanza ni presentó la documentación obligatoria para funcionar.

En relación con los operativos de fiscalización, señaló que los vehículos que trabajan dentro del marco legal presentan mejores condiciones generales, con unidades modernas y sin antigüedad significativa, lo que impacta directamente en la seguridad de los pasajeros.