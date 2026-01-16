El bus turístico se convirtió en uno de los principales atractivos para turistas y locales en Neuquén durante la temporada de verano. Con capacidad para 50 personas, el bus recorre los monumentos, parques y lugares históricos más importantes de la ciudad, ofreciendo una experiencia única para conocer la historia y los paisajes locales.

En una entrevista con Verano de Primera en AM550, Daiana Gallardo, guía de turismo de la Municipalidad de Neuquén, explicó que la actividad es completamente gratuita y cuenta con un alto nivel de demanda. "Hoy, por ejemplo, tuvimos turistas de Chile, Bolivia y varias provincias de Argentina como Buenos Aires, Córdoba y Tucumán", detalló Gallardo, destacando que las excursiones en el turno tarde están completas todos los días.

El bus turístico sale de la oficina de informes de la ciudad a las 9 y a las 19, con la única exigencia de que los participantes se presenten media hora antes de la salida. Durante el recorrido, los turistas tienen la oportunidad de conocer la ciudad de una manera diferente, con detenciones para sacar fotos y videos, y disfrutar de la música típica de la región.

Además, el recorrido incluye lugares emblemáticos como el Mirador Balcón del Valle, la Península Hiroki y la histórica Torre Talero, que atraen la atención de quienes desean conocer la historia de la ciudad y la confluencia de sus dos ríos. "La gente queda fascinada con el paseo costero, la Torre Talero y la historia detrás de estos lugares", comentó Gallardo.

La ciudad ofrece otras opciones de excursiones a través de los minibuses, que funcionan de lunes a lunes. Estos recorridos incluyen el paseo costero, donde los visitantes pueden explorar la zona del río Limay, y otros destinos como los miradores y áreas protegidas.

Daiana Gallardo, guía de turismo de la Municipalidad de Neuquén.

"Neuquén tiene mucho para ofrecer. No tenemos las montañas que otros destinos turísticos, pero nuestros ríos, las bardas y la zona céntrica tienen un encanto único", destacó Gallardo.

La ciudad dejó de ser solo un centro de paso y se posiciona como un destino donde los turistas se quedan varios días para seguir explorando y disfrutando de las actividades que la provincia tiene para ofrecer.